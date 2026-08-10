Турция спишет ракеты на Украину

Госдеп США уведомил Конгресс о намерении Турции поставить Украине крупную партию оружия американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS, которые снимают с вооружения турецкой армии. Планируемая продажа дальнобойных ракет Киеву свидетельствует о готовности Анкары снять свои прежние ограничения на военные поставки Украине. Решение турецкой стороны было принято, несмотря на украинские удары по турецким торговым судам в Черном море и призывы турецких политиков и бизнеса пересмотреть отношения с Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пуск ракеты системы ATACMS (2017 год)

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters Пуск ракеты системы ATACMS (2017 год)

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

О планах Анкары поставить Киеву крупную партию американских вооружений на сумму $255,9 млн стало известно 9 августа из адресованного Конгрессу сообщения Госдепа США. Внешнеполитическое ведомство уведомило американских законодателей, что «правительство Соединенных Штатов готово разрешить эту поставку».

Официальной причиной этого шага в Госдепе США назвали «стремление Турции сократить свои запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и обеспечении эксплуатационной готовности существующих систем». Если Конгресс примет сообщение к сведению и в течение ближайших 30 дней не выскажет никаких возражений, реализация сделки может начаться уже в сентябре.

Решение Вашингтона даст Анкаре карт-бланш на «безвозвратную передачу правительству Украины» 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня РСЗО M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM), 47 тыс. артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм, а также 70 баллистических ракет M39 ATACMS.

Как ожидается, передача Киеву американского оружия с турецких складов будет осуществлена через турецкие частные компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma San. Tic., болгарскую частную компанию VTIC International Ltd., а также американские частные компании Pansophico и Patriot Defense Group.

Решение турецкой стороны пополнить арсеналы ВСУ, которое в Анкаре мотивируют необходимостью «избавиться от устаревшего оружия», при этом означает, что правительство президента Эрдогана готово снять свои прежние самоограничения по вооружению Украины, которые ранее сводились к поставкам дронов Bayraktar, бронеавтомобилей Kirpi и снарядов 155 мм.

Турция передает Украине баллистические ракеты ATACMS первого поколения, которые имеют относительно меньшую дальность — до 165 км против 300 км у ракет новейших типов — и менее точны, чем последние, поскольку не используют GPS-навигацию. Тем не менее и устаревшие ракеты сложны в перехвате средствами ПВО из-за своей скорости и траектории полета.

Ранее украинская сторона использовала ракеты ATACMS для ударов по прифронтовым аэродромам и складам вооружений и, по имеющимся публичным данным, в последний раз применила их 7 марта этого года, после чего запас этого вида вооружений у Киева, судя по всему, был исчерпан.

На нынешнем этапе эскалации украинского конфликта, когда ВСУ целенаправленно бьют по российской гражданской инфраструктуре, вполне реальным выглядит использование полученных из Турции ATACMS для ударов по энергетическим и другим невоенным объектам на новых территориях РФ.

Балансировавшая между Москвой и Киевом Анкара, предлагавшая себя посредником в мирных переговорах по Украине, сделала шаг навстречу Киеву, несмотря на удары ВСУ по турецким торговым судам в Черном море и призывы турецких политиков и бизнеса пересмотреть отношения с Киевом.

На прошлой неделе украинские беспилотники атаковали вблизи Новороссийска турецкие сухогрузы MV Gulluk, Nadezhda и Yasar, которые перевозили свежие фрукты.

Кроме того, как сообщил 9 августа турецкий портал HaberDenizde.com., владельцы перевозившего уголь и атакованного ВСУ в июле турецкого судна Reyhan Sar готовят иск к Украине в Международный уголовный суд в Гааге в связи с гибелью турецкого моряка и ранениями членов экипажа.

В связи с продолжающимся ухудшением ситуации с безопасностью в Черном море турецкие экспортеры, промышленники, логистические компании и компании, работающие в подрядном секторе, сталкиваются со значительным увеличением затрат, что вызывает их растущее недовольство и требование к властям добиться от Украины прекращения атак на турецкие суда.

«Мы хотели бы, чтобы официальная Анкара немедленно провела переговоры с Украиной и потребовала прекратить эти нападения на суда. Украина хочет таким образом прекратить торговые отношения Анкары с Москвой, но в итоге приведет и к разрыву торговых отношений Анкары с Киевом»,— заявил агентству «РИА Новости» глава совета директоров Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки (IHBIR) Казым Тайджи.

В свою очередь, представители турецкой Партии националистического движения (ПНД), входящей в правящую коалицию во главе с Партией справедливости и развития, призвали правительство Эрдогана пересмотреть отношения с Украиной в связи с атаками на коммерческие суда в Черном море.

«Последние нападения на наши торговые суда в Черном море, которые перевозили фрукты и овощи, неприемлемы. Атаки украинской стороны, несмотря на все предупреждения и опасения, которые мы ранее выражали по официальным каналам, переполнили чашу терпения»,— заявил заместитель председателя ПНД Исмаил Оздемир. «Позиция Украины, которую невозможно признать разумной, сделала необходимым пересмотр отношений с этой страной во всех аспектах, не ограничиваясь одними предупреждениями»,— добавил турецкий политик.

Реагируя на нарастающее давление со стороны турецкого бизнеса и политических сил, недовольных атаками на турецкие суда, глава МИД Турции Хакан Фидан в конце прошлой недели призвал Киев и Москву создать механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море.

«Мы предупреждаем стороны, что атакуются турецкие суда либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем, и это становится для нас серьезной проблемой»,— заявил турецкий министр в интервью агентству Anadolu, признав, что в ходе эскалации украинского конфликта к сегодняшнему дню ситуация переросла в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.

Тем не менее готовящиеся поставки американских вооружений Украине свидетельствуют о том, что, несмотря на атаки ВСУ на ее суда, Анкара не намерена идти на сворачивание помощи Киеву и пересмотр отношений с Украиной.

Сергей Строкань