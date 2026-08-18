Армейцы забыли забить

Во втором туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу ЦСКА потерпел поражение от «Акрона» — 0:1. Армейцам не помогло даже то, что соперник в начале второго тайма остался вдесятером после удаления автора гола Кевина Аревало. Сами они неубедительно выглядели в атаке. С таким же счетом проиграл в этой группе и «Локомотив», который встречался с «Ростовом» и на последних минутах основного времени пропустил обидный гол с пенальти.

В группе D после первого тура лидировал «Ростов», разгромивший «Акрон» 4:0, а ЦСКА, одержавший двухочковую победу в серии пенальти над «Локомотивом», занимал второе место. Теперь в гости к армейцам, которые на старте сезона еще вообще пока не выезжали из Москвы, а единственный выездной матч провели на «РЖД Арене» в столичном районе Черкизово, приехал явный аутсайдер. Тольяттинский клуб и в чемпионате сразу обосновался внизу турнирной таблицы, хотя в последнее время добился определенного прогресса, завершив две встречи вничью. Правда, игра в обороне по-прежнему оставляла желать лучшего. Команда Срджана Благоевича пропустила 14 мячей в пяти матчах. С другой стороны, у ЦСКА была проблема противоположного характера — он забивал в среднем лишь один гол за игру.

В противостоянии с «Акроном» у армейцев также возникли трудности с развитием атаки и реализацией.

Тамерлан Мусаев на стандарте пробил головой выше ворот, а вот уругвайский легионер тольяттинцев Кевин Аревало на девятой минуте с правой ноги вонзил мяч от штанги в сетку. Даже один из лучших вратарей прошлого сезона Максим Бориско ничего не смог сделать. Хозяева создали еще одну угрозу со стандартного положения, но защитник Джамалутдин Абдулкадыров также ударил над перекладиной. Гости тоже опасно разыграли штрафной на Никиту Базилевского, и Бориско помог Данила Козлов, вставший на пути мяча.

На 34-й минуте явно погорячился судья Михаил Плиско, предъявивший вторую желтую карточку опорнику «Акрона» Хетагу Хосонову, которая, соответственно, тут же трансформировалась в красную. Но его поправили помощники на VAR, посчитавшие такое наказание чрезмерным, и главный арбитр, пересмотрев эпизод, согласился с ними. А в равных составах у ЦСКА в первом тайме так ничего и не получилось, даже несмотря на ранний выход со скамейки запасных креативного Данила Кругового, который экстренно заменил захромавшего Матеуса Рейса.

В дебюте второго тайма красно-синие наконец-то организовали опасный момент с игры, когда Кирилл Глебов вывел Лусиано Гонду один на один с вратарем. Однако аргентинец как-то коряво протолкнул мяч мимо Игната Тереховского, и защитник Марат Бокоев разрядил ситуацию. На 57-й минуте «Акрон» все же оказался в меньшинстве. Аревало двинул локтем Матвея Кисляка, и судьи трактовали это как излишне агрессивное поведение. Полузащитник москвичей Дмитрий Баринов в одном из эпизодов тоже повел себя достаточно агрессивно, тем не менее не удостоился даже желтой карточки.

И даже в большинстве армейцы никак не могли добиться успеха. У Ивана Облякова была для этого отличная возможность, но он и сам, наверное, не понял, что хотел изобразить, выскочив на Тереховского. А когда мяч долетал до ворот, голкиперу тольяттинцев хватало просто грамотного выбора позиции. В конце основного времени вся игра проходила только около и внутри штрафной площади гостей. Кисляк даже забил и успел отпраздновать гол, но поторопился, так как у него был офсайд. Ну и португальский защитник Родригу Эшковал потом, конечно, выручил свою команду, заблокировав удары того же Кисляка и Матеуса Алвеса. «Акрон» выиграл 1:0 и с тремя очками обошел ЦСКА.

У «Локомотива» перед встречей с «Ростовом» по-прежнему не было ни одной победы в сезоне, что, естественно, накладывало негативный отпечаток на команду Михаила Галактионова.

К тому же скоро ее покинет лидер Алексей Батраков, который вот-вот подпишет контракт с турецким «Галатасараем». Несмотря на то что он прилетел в Ростов-на-Дону, в заявку на матч его все-таки не включили. Отсутствовал в ней и опорник Артем Карпукас, который готовится к трансферу в «Зенит». Хорошей новостью стало разве что возвращение в состав после травмы основного вратаря красно-зеленых Антона Митрюшкина.

В «Локомотиве» наверняка рассчитывают, что Вадим Раков хотя бы отчасти компенсирует потерю Батракова. Он мог сразу открыть счет, но прокатил мяч рядом со штангой. Вскоре еще один молодой проспект столичного клуба Данила Годяев, пытаясь забить на протыке, попал в 18-летнего голкипера Артема Петрова. Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба тоже дал шанс проявить себя молодежи и футболистам, которые находятся под основой. В середине первого тайма Даниил Шанталий упустил хороший шанс, и вообще хозяева постепенно забрали инициативу. Однако ближе к перерыву активизировались и железнодорожники. Михаил Щетинин выполнил две классные передачи в штрафную, которые едва не привели к голу. С подправлением Александра Сильянова справился Петров, а затем Александр Руденко угодил в каркас ворот.

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Во втором тайме Петров еще среагировал на крученый удар Сергея Пиняева с острого угла в направлении дальней штанги. А так с голевыми моментами было туго, хотя Сильянов вправе посетовать на Владислава Голубева, который не подставил ногу под его прострел. Да и защитник гостей Лукас Фассон допустил досадный промах. Когда же Никита Салтыков вроде бы четко пробил в касание с паса Зелимхана Бакаева, Петров спас ростовчан. Все шло к серии пенальти, но уже в компенсированное время у москвичей грубо ошибся Максим Ненахов, который подарил мяч в своей штрафной Давиду Семенчуку и тут же сбил его. Иван Комаров на 94-й минуте этот 11-метровый реализовал и принес хозяевам полноценную победу — 1:0. Причем они могли даже увеличить результат, если бы не Митрюшкин и штанга. Таким образом, «Ростов» с шестью очками укрепил лидерство, а «Локомотив» с одним занимает последнее место.

В группе А «Родина», отметившаяся на старте турнира крупной победой над «Рубином» (5:0), на этот раз потерпела у себя дома чувствительное поражение от «Оренбурга». Уже на второй минуте Алешандре Жезус головой замкнул подачу Андрея Касаджикова, а на шестой бразильский нападающий заставил совершить фол последней надежды Андрея Егорычева. Оставшись в меньшинстве, московский клуб отыгрался усилиями Ивана Тимошенко, но на последней добавленной минуте к первому тайму пропустил гол в раздевалку, позволив Касаджикову добить мяч после удара Руслана Куля. А во втором тайме аргентинец Дамиан Пуэбла еще дважды огорчил голкипера «Родины» Сергея Волкова, и «Оренбург» победил 4:1.

В группе В «Ахмат» принимал «Факел» и через девять секунд после стартового свистка повел 1:0, когда Георгий Мелкадзе с линии штрафной врезал под перекладину. Эгаш Касинтура закрепил преимущество грозненцев на 31-й минуте, удачно сыграв на добивании. На 95-й минуте Ильнур Альшин лишь сократил разницу. «Ахмат» с четырьмя очками вышел на первое место, но в этом квартете еще не состоялся матч московского «Динамо» с «Краснодаром».

Александр Ильин