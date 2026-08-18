«Локомотив» в первом матче без Батракова проиграл «Ростову» в Кубке России
«Ростов» обыграл московский «Локомотив» в домашнем матче группового этапа Кубка России по футболу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 94-й минуте забил полузащитник ростовчан Иван Комаров.
Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
В других матчах группового этапа московская «Родина» проиграла «Оренбургу» со счетом 1:4, а московский ЦСКА не смог одолеть «Акрон» из Тольятти — 0:1. Грозненский «Ахмат» победил воронежский «Факел» со счетом 2:1.
Накануне полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попрощался с фанатами перед трансфером в стамбульский «Галатасарай». Футболист прилетел вместе с командой на матч против «Ростова», но не попал в заявку.