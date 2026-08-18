Захарова заявила о недружественных России нарративах в информполе Азербайджана

В информационном поле Азербайджана постоянно присутствуют недружественные России нарративы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва неоднократно предлагала обсудить вопросы оздоровления информационного фона и рассчитывает на диалог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Официальный представитель дипведомства добавила, что заявления россиян, которых Баку объявил в розыск по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности страны, не отражают подходы Москвы и отношения между государствами.

«Считаем, что российско-азербайджанские связи должны развиваться на основе имеющейся двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего – подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии», — добавила госпожа Захарова.

Она также отметила, что Россия при необходимости готова обеспечить своим гражданам защиту их законных прав и интересов. Речь идет о журналисте Иване Князеве, политическом комментаторе Семене Уралове и советнике главы Минтранса России Алексее Чадаеве. Генпрокуратура Азербайджана обнаружила в их высказываниях на YouTube-канале «Семен Уралов» состав преступления.