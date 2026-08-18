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Футболист Джамал Мусиала потерял сознание во втором матче подряд

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча против «Хайденхайма». Это второй такой инцидент, произошедший с игроком за неделю.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Мусиала появился на поле на 61-й минуте матча и примерно через четыре минуты после выхода на замену потерял сознание. 23-летний немец не мог подняться на протяжении нескольких минут, но в итоге ушел в подтрибунное помещение самостоятельно. 15 августа аналогичный случай произошел в товарищеском матче между «Баварией» и «Лейпцигом». Тогда в «Баварии» сослались на неблагоприятные погодные условия.

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» со счетом 4:2. 22 августа она проведет первый официальный матч в новом сезоне: в Суперкубке Германии сыграет с дортмундской «Боруссией».

В составе «Баварии» Джамал Мусиала шесть раз выигрывал чемпионат Германии, трижды — кубок страны, один раз — Лигу чемпионов. Больше половины прошлого сезона он пропустил из-за травм.

Арнольд Кабанов

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