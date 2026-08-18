Воронежский «Факел» в Грозном проиграл «Ахмату» в Кубке России — 1:2

Во втором туре группового этапа розыгрыша Кубка России по футболу воронежский «Факел» на выезде сыграл с грозненским «Ахматом». Хозяевам удалось ошарашить «огнеопасных» голом спустя несколько секунд после стартового свистка, после чего игра у «Факела» в первом тайме рассыпалась. Во второй половине воронежцы выглядели заметно сильнее, забили в добавленное время, но сравнять счет не успели. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Ахмата». Матч в Грозном прошел вечером во вторник, 18 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе забил один из самых быстрых голов в Кубке России: он зацепился за мяч после скидки, дважды его подработал в окружении всех защитников «Факела» и уже на девятой секунде матча выстрелил с линии штрафной под перекладину ворот команды соперника. На шестой минуте Мануэль Келиано с навеса Мирослава Богосаваца мог удвоить преимущество хозяев, но после его удара головой мяч прошел в миллиметрах от дальней штанги. Еще один опасный удар головой Келиано нанес на 15-й минуте, но вратарь воронежцев Игорь Обухов с ним справился. Голкипер также смог отразить удар Мелкадзе в ближний угол на 25-й минуте — форвард бил примерно с той же точки, с которой уже поразил ворота гостей.

Однако второй гол «Ахмат» до перерыва все же забил: Келиано мощно пробил из пределов штрафной, Обухов перевел мяч в штангу, но тот отскочил на голову Экаша Касинтуры, который отправил его в пустые ворота. Защитники «Факела» вновь, как и при первом пропущенном мяче, сыграли крайне неудачно.

В начале второго тайма «Факел» пошел в атаку, начал создавать ощутимое давление на соперника и заработал несколько угловых. Тем не менее в завершающей стадии атаки воронежцы по-прежнему не могли создать чего-то креативного и опасного. «Ахмат» на давление ответил выпадом на 60-й минуте: Галымжан Кенжебек подыграл Мелкадзе, ворвавшемуся в штрафную справа, а тот мощно пробил, попав в ближнюю штангу. Еще два шанса забить хозяева имели под занавес встречи: вначале на 83-й минуте опаснейшую атаку сорвало поле, на котором поехали ноги у футболистов «Ахмата» при выходе «2 в 1», а сразу же следом после поперечного паса Мохамеда Конате защитник грозненцев Турпал-Али Ибишев с убойного расстояния отправил мяч мимо ворот в рекламный щит.

В добавленные к основному времени матча пять минут «Ахмат» вновь мог забить третий гол, но Обухов уверенно сыграл на выходе против Лечи Садулаева, отбив мяч ногой.

После этого воронежцы, собрав все силы в последней атаке, смогли отыграть один гол — вышедший на замену Ильнур Альшин поймал мяч на ногу на точке пенальти и хлестко пробил, после чего вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия спасти ворота уже не смог. Тем не менее, для «Факела» было слишком поздно: после гола сразу же прозвучал финальный свисток, зафиксировавший итоговый счет — 2:1 в пользу «Ахмата».

В следующем туре группового этапа розыгрыша Кубка России «Факел» сыграет с «Краснодаром» на домашнем стадионе в Воронеже. Матч пройдет во вторник, 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем кубковом матче воронежцы дома уступили московскому «Динамо» со счетом 0:1. Гости победили за счет автогола защитника «огнеопасных» Игоря Юрганова.

«Факел» также встречался с «Ахматом» на прошлой неделе в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча в Воронеже закончилась нулевой ничьей, хотя в конце матча хозяева имели несколько шансов добыть победу.

Денис Данилов