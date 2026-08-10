Матч воронежского «Факела» и «Ахмата» завершился со счетом 0:0

В третьем туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на своем поле принимал грозненский «Ахмат». До этого матча в активе у «огнеопасных» было два поражения, а у гостей — один проигрыш и одна ничья. Хозяева поля с первых минут пошли в атаку к радости родных трибун. Однако, несмотря на эффектную концовку встречи, в итоге ни одна команда так и не смогла поразить ворота соперника. Матч завершился со счетом 0:0. Игра прошла в присутствии 8,5 тыс. зрителей в понедельник, 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первый тайм в основном прошел под диктовку «Факела». Воронежцы могли забить уже в первой серьезной атаке — на 9-й минуте Николай Гиоргобиани сделал пас в чужую штрафную на Максима Турищева, который бил метров с двенадцати. Голкипер гостей Вадим Ульянов отбил мяч, который отскочил в перекладину и улетел за пределы поля. Воронежцы продолжили наседать, и на 22-й минуте имели новый шанс — Алексей Сутормин прострелил с левого фланга в штрафную, мяч попал в Арсена Адамова, но подбор остался за Ильнуром Альшиным. Полузащитник «огнеопасных» отправил мяч в ближний угол, однако вратарь среагировал и отбил его на угловой.

После этого «Ахмат» начал пытаться отодвигать игру от своих ворот, но сам не создал ничего острее потенциально опасного штрафного на 41-й минуте, удар с которого пришелся в стенку.

Вторая половина встречи стартовала в похожем ключе, но остроты в игре стало меньше, а вязкой борьбы в центре поля и фолов — больше. В руках у арбитра Алексея Сухого начали появляться одна за другой желтые карточки. Так продолжалось достаточно долго, но на 77-й минуте зрители и игроки взбодрились — в этот раз каркас ворот пришел на помощь уже хозяевам поля. Мирослав Богосавац с очередного стандарта подал в чужую штрафную, где через рикошеты мяч прилетел к Исмаэлу. Бразилец метров с шестнадцати выстрелил в левую от голкипера девятку, но угодил в перекладину. Попади он в створ, Даниил Фролкин не смог бы заблокировать удар.

«Факел ответил на 87-й минуте выпадом от вышедшего на замену Акселя Гнапи. Форвард с левого края чужой штрафной метров с двенадцати пробил в дальний угол. Ульянов с трудом отбил мяч на угловой. Следом продемонстрировать мастерство пришлось и Фролкину: на 89-й минуте Алексей Самородов с углового подал в штрафную, где Эральд Максути выпрыгнул выше всех и пробил головой метров с семи — вратарь воронежцев эффектно отбил мяч в сторону. Однако самый верный шанс забить был вновь у Гнапи — после прострела Антона Ковалева нападающий «Факела» пяткой пробивал с близкого расстояния между ног у защитника, но голкипер справился.

Таким образом, после трех туров в копилке у «Факела» — 1 очко. В следующем матче воронежская команда на выезде сыграет с московским ЦСКА. Эта встреча состоится в субботу, 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:15.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в первом туре «огнеопасные» на своем поле уступили «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:2, а во втором они в гостях проиграли «Краснодару» — 2:3.

Денис Данилов