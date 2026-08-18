ЦИК поделил бесплатный эфир между участниками выборов в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) провел жеребьевку бесплатного эфирного времени для агитации на выборах в Госдуму. Представители десяти партий определили свои места в графиках дебатов и временные слоты для размещения рекламных роликов. При этом некоторые партийцы признались “Ъ”, что пока не готовы делиться списками своих дебатеров, так как опасаются, что преждевременное «вскрытие карт» может повлечь внешнее давление на их представителей.

Жеребьевке эфира предшествовало короткое заседание ЦИКа, на котором комиссия, выполняя вступившее накануне в силу решение Верховного суда, отменила регистрацию федерального списка партии «Яблоко». В итоге вторая строчка, принадлежавшая «яблочникам», просто исчезнет из бюллетеней, и за первым номером списка («Единая Россия», ЕР) будет следовать сразу третий (ЛДПР). В отличие от жеребьевки мест в бюллетене, на которую пришли многие партийные лидеры, дележка эфирных слотов ажиотажа не вызвала: участников выборов представляли в основном сотрудники пресс-служб и финансовые уполномоченные.

Подробнее — в материале «Ъ» «Партии получили свою долю»