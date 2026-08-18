Партии получили свою долю

Центризбирком (ЦИК) провел 18 августа жеребьевку бесплатного эфирного времени для агитации на выборах в Госдуму. Представители десяти партий определили свои места в графиках дебатов и временные слоты для размещения рекламных роликов. При этом некоторые партийцы признались “Ъ”, что пока не готовы делиться списками своих дебатеров, так как опасаются, что преждевременное «вскрытие карт» может повлечь внешнее давление на их представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порядок проведения дебатов у телеканалов будет разным, но за тем, чтобы правила агитации были едиными, проследит ЦИК во главе с Эллой Памфиловой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Порядок проведения дебатов у телеканалов будет разным, но за тем, чтобы правила агитации были едиными, проследит ЦИК во главе с Эллой Памфиловой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жеребьевке эфира предшествовало короткое заседание ЦИКа, на котором комиссия, выполняя вступившее накануне в силу решение Верховного суда, отменила регистрацию федерального списка партии «Яблоко». В итоге вторая строчка, принадлежавшая «яблочникам», просто исчезнет из бюллетеней, и за первым номером списка («Единая Россия», ЕР) будет следовать сразу третий (ЛДПР).

В отличие от жеребьевки мест в бюллетене, на которую пришли многие партийные лидеры, дележка эфирных слотов ажиотажа не вызвала: участников выборов представляли в основном сотрудники пресс-служб и финансовые уполномоченные.

Каждой партии предстояло вытянуть восемь листков с эфирными графиками: пять — на телеканалах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», ОТР и ТВЦ) и три — на радио («Маяк», «Радио Россия» и «Вести FM»). Замгендиректора ВГТРК (в нее входят пять из восьми заявленных площадок для агитации) Евгений Бекасов напомнил, что на долю компании приходится около 4 тыс. часов агитационного эфира, в том числе 3,99 тыс.— в региональных филиалах. В федеральном же вещании, согласно закону о выборах, каждый канал предоставит партиям суммарно по часу эфирного времени: 30 минут — на рекламные ролики и еще столько же — на представление своей позиции в дебатах.

На «России 1» дебаты пройдут в рамках регулярной передачи канала «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как выяснил “Ъ”, там партии выступят четверками в пять заходов: 1 сентября (КПРФ, «Новые люди», ЕР, «Родина»), 2 сентября (ЛДПР, «Коммунисты России», Партия пенсионеров и Партия прямой демократии (ППД)), 3 сентября (КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» (СР), «Зеленые»), 8 сентября (ЛДПР, Партия пенсионеров, ППД, «Зеленые») и 9 сентября («Новые люди», СР, «Коммунисты России», «Родина»). «Первый канал» пошел по другому пути: начиная с 31 августа по будням в его эфире пройдут десять раундов дебатов, в каждом из которых будут представлены все десять партий.

Количество полученных бесплатных минут устроило не всех.

Например, представитель «Новых людей» сообщил “Ъ” о намерении партии докупить телеэфира, поскольку руководство «Новых» знает цену грамотному маркетингу и считает целесообразным задействовать дополнительные телемощности. В ответ на вопрос “Ъ” о значимости телевидения для продвинутой целевой аудитории «Новых людей» партиец напомнил, что этот источник информации по-прежнему остается самым массовым. А секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, напротив, заявил “Ъ”, что его партия планирует сконцентрировать усилия на тех возможностях, которые дает именно бесплатный эфир.

Что же касается конкретных участников дебатов, то от «Новых людей» в них будут участвовать как члены федеральной тройки (Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева, Владислав Даванков), так и кандидаты из регионов — в зависимости от заявленной темы, рассказали “Ъ” в партии: «У нас сильная команда, каждый из кандидатов — профессионал в своей сфере». В ЛДПР тоже подготовили свою «команду дебатеров», в которой есть и молодежь, и опытные партийцы, сообщила “Ъ” замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар: «Одним из участников дебатов будет наш кандидат 23 лет. Будут участники СВО. Председатель партии Леонид Слуцкий также будет принимать участие в дебатах». В пресс-службе СР “Ъ” пообещали, что в дебатах активно поучаствуют «руководство партии, депутаты фракции в Госдуме и кандидаты в депутаты». В ЕР на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

А вот коммунисты делиться списком дебатеров пока не готовы. «Давно живем, опыт большой у нас,— пояснил “Ъ” Александр Ющенко.— Мы находимся в такой ситуации, что будем заранее анонсировать — будет куча возможностей воздействовать». В качестве примера такого «воздействия» он напомнил, как на президентских выборах-2018 кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин привел на дебаты женщину, которая обвинила кандидата от КПРФ Павла Грудинина в том, что тот выселил ее из квартиры.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова