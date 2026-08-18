Перекрутить гайки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На протяжении последних нескольких лет желание «впрыгнуть в последний вагон» становилось довольно серьезным фактором по поддержанию спроса на рынке первичного жилья. Отмена основных программ льготного кредитования, постепенные ужесточения условий выдачи жилищных займов по последней массовой программе с господдержкой — семейной ипотеке — заставляли покупателей ускоряться с принятием решения о покупке. Так случилось и в последний раз, в июне, когда ожидали изменений в семейной ипотеке с начала второго полугодия. Но власти решили вопрос изменений отложить до 1 октября.

Очевидно, в связи с этим в сентябре можно было бы ждать очередного роста интереса к покупке недвижимости: время самое подходящее, ведь отпускной сезон заканчивается и пора начинать решать вопросы, о которых летом задумываться не хотелось. Однако тут вступает в силу другой фактор: в сентябре пройдет голосование по выбору депутатов в Госдуму и региональные законодательные органы. В 1990-е и «нулевые» часто важные решения откладывались с формулировкой «подождем результатов выборов». Потом наступила всеобщая стабильность — и в течение довольно длительного периода электоральные процедуры стали формальностью, на которую мало кто обращал внимание при принятии важных экономических решений.

После нынешних выборов значительная часть электората (тоже, к слову, давно забытое слово) ждет принятия непопулярных решений как в сфере экономики, так и в общественно-политическом поле, и это может стать сдерживающим фактором при принятии решения о покупке недвижимости.

Впрочем, даже и без непопулярных решений ресурс для подпитки первички становится все меньше и возможностей поддержания рынка практически не осталось. Теперь стоит задача хотя бы остаться на плаву.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Инвестиции в недвижимость»