SCMP: Nokia закроет производства в Китае до конца 2026 года

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть почти все заводы к концу 2026 года, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Компания также проведет массовые сокращения персонала. Издание не называет число сотрудников, которые могут лишиться работы. Однако, согласно отчету Nokia за 2025 год, в материковом Китае, Гонконге и Тайване работало около 7,2 тыс. человек. Закрытие производств в стране связано с тем, что компания уступает позиции китайским разработчикам.

Financial Times указывала, что в Китае ограничивают использование оборудования компаний Nokia и Ericsson в своих сетях, так как президент Си Цзиньпин настаивает на отделении критически важной технологической инфраструктуры страны от западной.