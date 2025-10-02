FT: Китай отказывается от IT-оборудования Nokia и Ericsson

В Китае ограничивают использование европейских поставщиков телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson в своих сетях, поскольку президент Си Цзиньпин настаивает на отделении критически важной технологической инфраструктуры страны от западной, пишет Financial Times. При этом, китайский Huawei сохраняет свой бизнес в Европе.

По словам источников издания, китайские покупатели ИТ-оборудования, пользующиеся поддержкой государства, в том числе и операторы мобильной связи, начали «более тщательно анализировать и контролировать иностранные заявки». В рамках этого процесса контракты шведской Ericsson и финской Nokia представляются на проверку в Управление нацбезопасности Китая по киберпространству. Проверка может затянуться на три месяца или дольше. Даже в тех случаях, когда европейские группы в конечном итоге получают одобрение, длительные и неопределенные проверки часто ставят их в невыгодное положение по сравнению с китайскими конкурентами.

В результате, по оценкам аналитиков, совокупная рыночная доля Ericsson и Nokia в сетях мобильной связи КНР в 2024 году упала примерно до 4% с 12% в 2020 году. Обе компании сообщили о снижении доходов в Китае.

Эрнест Филипповский