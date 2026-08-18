Миронов напомнил об антимигрантских инициативах «Справедливой России»

«Справедливая Россия» провела 18 августа предвыборную пресс-конференцию, посвященную своим инициативам в сфере миграции. Эту тему в последние несколько лет активно разрабатывают все парламентские партии. Но электоральные выгоды от нее, если они вообще будут, получит тот, кто донесет до избирателей наиболее понятную программу, считают эксперты.

Свою пресс-конференцию справороссы открыли видеороликом с тревожным видеорядом. Пока закадровый голос делился статистикой («по оценкам экспертов»), загорелые ИИ-гастарбайтеры заполняли собой некое светлое пространство (очевидно, Россию). «Зайдите в клуб ММА, посмотрите, кто там тренируется! Зачем они тренируются? К чему они готовятся?!» — обратился с экрана лидер партии Сергей Миронов.

Когда экран погас, господин Миронов напомнил о главных программных положениях партии: отмена патентной системы для мигрантов, запрет на въезд членов семей, обязательная медстраховка за счет работодателя, исключение упрощенного порядка получения вида на жительство (кроме граждан Белоруссии) и, наконец, визовый режим со странами Центральной Азии. «Госдума девятого созыва возьмется всерьез за решение этих задач и проблем, иначе нас ждут непростые времена и очень опасные»,— пообещал справоросс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бей чужих, чтоб свои поддержали»