Академия хоккея может оказаться вне игры

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным заявление ПАО «Сбербанк России» о банкротстве ООО «Академия хоккея им. Валерия Харламова» и ввел в отношении юрлица процедуру наблюдения сроком на четыре месяца. Сумма заявленных требований кредитора превышает 207,6 млн рублей. Поводом для обращения банка стало неисполнение обязательств по кредиту аффилированного с нынешним собственником академии ООО «ФТК» — подрядчика строительства «Харламов арены». Юрист считает наиболее вероятным исходом дела переход к конкурсному производству с последующей реализацией имущества для частичного удовлетворения требований кредитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировочная арена спортивного комплекса «Харламов арена»

Фото: kharlamov-arena.ru Тренировочная арена спортивного комплекса «Харламов арена»

Фото: kharlamov-arena.ru

Суд установил, что задолженность ООО «Академия хоккея им. Валерия Харламова» перед Сбербанком возникла из-за неисполнения обязательств заемщиком ООО «ФТК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10 января 2023 года. «Академия хоккея им. Валерия Харламова» выступила солидарным поручителем по этому соглашению. Суд назначил временным управляющим ООО «ФТК» Аркадия Зырянова. Следующее заседание по делу, на котором будет заслушан отчет временного управляющего, назначено на 25 ноября.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Академия хоккея им. Валерия Харламова» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 26 апреля 2019 года. Сегодня в качестве учредителя юрлица указан Александр Лысенко — единственный владелец ООО «ФТК». До 27 марта 2026 года учредителем юрлица являлся сын хоккеиста Валерия Харламова Александр Харламов. Согласно финансовой отчетности академии хоккея, в прошлом году выручка организации уменьшилась на 100% по сравнению с позапрошлым годом, до 5 тыс. рублей, а чистая прибыль — на 86%, до 1 млн рублей. Господин Лысенко зарегистрировал ООО «ФТК» 8 февраля 2013 года. В видах деятельности организации, помимо деятельности спортивных объектов, обозначены: строительство жилых и нежилых зданий, аренда и управление собственным и арендованным имуществом и пр. Выручка организации в 2025 году снизилась по отношении к 2024 году на 2%, до 76,1 млн рублей, чистый убыток сократился на 88%, до 12,9 млн рублей.

Временный управляющий и ООО «Академия хоккея им. Валерия Харламова» не ответили на запрос редакции о том, продолжает ли работать организация в настоящее время.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев предполагает, что, поскольку кредитная линия открывалась именно компании ФТК как заемщику, соответственно, и экономический эффект от привлеченных средств — будь то оборотный капитал, закупка материалов или финансирование строительных проектов — оседал в операционных показателях ФТК, а не академии. «У последней, судя по всему, выручка в 2025 году рухнула, что говорит не столько о кризисе именно хоккейного бизнеса, сколько о том, что операционная деятельность (сдача льда в аренду, работа секций, коммерческая эксплуатация арены) к этому моменту уже велась через другое юрлицо группы или была фактически свернута, а сама академия сохранялась преимущественно как балансодержатель арены и поручитель по групповым обязательствам»,— рассуждает эксперт.

Наличие при этом положительных чистых активов и небольшой прибыли при почти нулевой выручке — тревожный, но объяснимый сигнал, продолжает господин Терентьев: прибыль могла образоваться не за счет операционной деятельности, а за счет неоперационных статей (переоценка активов, разовые операции, экономия на резервах), тогда как реальной денежной массы для покрытия долга свыше 206 млн рублей у компании объективно нет и не было. «Иными словами, невозможность ФТК обслуживать кредит и практически нулевая выручка академии — скорее два симптома одной и той же проблемы. Всей группе компаний господина Лысенко, по-видимому, не хватает операционного денежного потока для обслуживания долговой нагрузки, привлеченной под инвестпроект арены, а поручительство академии стало тем механизмом, через который эта проблема материализовалась именно в виде банкротного дела против нее, а не против самого заемщика»,— заключает юрист.

По его мнению, решающим фактором для дальнейшей судьбы компании станет позиция ближайшего собрания кредиторов, где голоса распределяются пропорционально размеру требований, включенных в реестр. Так как требования «Сбера», скорее всего, доминируют в реестре, то именно банк фактически и получит решающий голос при определении дальнейшей процедуры и будет ориентироваться на выводы временного управляющего о реальной возможности восстановления платежеспособности должника. «Наиболее вероятным сценарием я вижу переход к конкурсному производству с последующей реализацией имущества для частичного удовлетворения требований кредитора, хотя нельзя полностью исключать и вариант мирового соглашения либо внешнего управления, если собственник бизнеса найдет средства для существенного досудебного или судебного урегулирования долга»,— дает оценку господин Терентьев.

«Харламов арена», в которой размещается академия хоккея, находится на Хоккейной улице, 3, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Изначально Александр Харламов — сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова и игрок в хоккей в прошлом — планировал открыть академию имени своего отца в 2019 году. Она открылась в конце февраля 2021 года, подрядчиком строительства выступало ООО «ФТП», являющееся сегодня и собственником объекта.

Весной 2024 года Госстройнадзор установил, что уже после ввода в эксплуатацию на территории комплекса появилась пристройка, которая формально вышла за границы участка, выделенного под комплекс. В конце того же года арбитражный суд признал незаконность появления дополнительного объекта и обязал собственника демонтировать часть спорной пристройки. Компания ФТК обжаловала решение, но в конце августа 2025 года апелляционный суд по инициативе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) приостановил рассмотрение жалобы до вступления в законную силу решения об увеличении доли Петербурга в незаконно реконструированном здании. В итоге, по информации СМИ, на конец прошлого года городу принадлежала доля в 1,6 тыс. кв. м «Харламов арены». ФТК из 16,7 тыс. кв. м (с учетом 3,4 тыс. кв. м упомянутого самостроя) принадлежит 11,7 тыс. кв. м.

Александра Тен