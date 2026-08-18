Правительство не поддержало создание центров пробации для осужденных при бизнесе
Частный бизнес пока не будут привлекать к созданию центров пробации для бывших осужденных — соответствующий законопроект заксобрания Мордовии не поддержало правительство РФ. Сейчас такие центры могут создавать только НКО и религиозные организации, но у них нет на это необходимых ресурсов, объясняли депутаты.
Предложенные поправки, по данным “Ъ”, не поддержали в Минюсте, ФСИН, Минэкономразвития, Минфине и в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ. В правительстве высказали ряд замечаний. Там считают, что законопроект «противоречит целям и задачам пробации», так как допускает совместное содержание в центрах осужденных к принудительным работам и тех, кто уже отбыл наказание и стал участником программы ресоциализации.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пробацию убирают из бизнес-планов».
Система пробации, направленная на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, действует с 2024 года, а положения, касающиеся освободившихся граждан, вступили в силу 1 января 2025 года. Она включает три вида: исполнительную (для наказаний без изоляции), пенитенциарную (для отбывающих наказание в местах лишения свободы) и постпенитенциарную (для покинувших колонию), при этом на 2025 год в стране функционировало более 70 центров пробации.
Законопроект, предусматривающий привлечение коммерческих организаций к созданию центров пробации, был внесен в Госдуму заксобранием Мордовии весной 2026 года. Депутаты объясняли необходимость таких изменений сложностями для некоммерческих организаций, включая нехватку финансирования и нестабильность грантовой поддержки, в то время как бизнес мог бы получить рабочую силу в виде бывших заключенных.
Ранее, в апреле 2026 года, Госдума в первом чтении одобрила законопроект о праве на постпенитенциарную пробацию для военнослужащих, отправившихся в зону боевых действий из мест лишения свободы. Документ предусматривает предоставление таким лицам психологической, медицинской помощи, а также поддержку в поиске работы и получении образования после их возвращения с фронта.