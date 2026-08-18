Пробацию убирают из бизнес-планов

Частный бизнес пока не будут привлекать к созданию центров пробации для бывших осужденных — соответствующий законопроект заксобрания Мордовии не поддержало правительство РФ. Сейчас такие центры могут создавать только НКО и религиозные организации, но у них нет на это необходимых ресурсов, объясняли депутаты. Законопроект «противоречит целям и задачам пробации», считают в правительстве. Кроме того, неясно, кто и как будет возмещать бизнесу расходы на создание центров. Эксперт назвал инициативу Мордовии «неплохой», но непроработанной и преждевременной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки к закону «О пробации», внесенные в Госдуму весной 2026 года заксобранием Мордовии (см. “Ъ” от 18 мая). Депутаты предложили разрешить бизнесу создавать центры социальной реабилитации для бывших заключенных. Речь идет о компаниях, на базе которых работают участки исправительных центров, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Сейчас создателями центров пробации могут выступать только некоммерческие, религиозные и общественные организации.

Депутаты объясняли необходимость изменений тем, что создание центра — это сложная задача для НКО, в том числе из-за нехватки финансирования, нестабильной грантовой поддержки и трудностей, связанных с выполнением требований безопасности и противопожарной защиты. Коммерческие же компании могут позволить себе создание такого центра. Взамен они получают ресурс в виде рабочей силы, поскольку по итогам пробации бывших заключенных можно будет официально трудоустроить и закрыть кадровый дефицит. Законопроект поддержали ряд регионов, в том числе законодательные собрания Севастополя, Кемеровской области и Краснодарского края.

Пробация — существующая с 2024 года система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию. Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для уже покинувших колонию). По данным ФСИН на 2025 год, в стране действуют более 70 центров пробации.

Предложенные поправки, по данным “Ъ”, не поддержали в Минюсте, ФСИН, Минэкономразвития, Минфине и в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ. В правительстве высказали ряд замечаний.

Там считают, что законопроект «противоречит целям и задачам пробации», так как допускает совместное содержание в центрах осужденных к принудительным работам и тех, кто уже отбыл наказание и стал участником программы ресоциализации.

В такой ситуации осужденные за совершение преступления будут вынуждены «претерпевать негативные последствия» наказания в виде принудительных работ, опасаются в кабмине. Что именно подразумевается под «последствиями», не уточняется. Кроме того, из текста не ясно, как и кто будет возмещать расходы компаний на создание центров (речь идет о тратах на организацию помещения, жилья, наем психологов и социальных работников), обращают внимание в правительстве. Похожие замечания высказало и правовое управление Госдумы — соответствующее заключение опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.

Комментируя “Ъ” сложившуюся ситуацию, член Общественной палаты (ОП) Александр Воронцов сказал, что инициатива мордовских депутатов «неплохая», но «узконаправленная» и недостаточно проработанная. Сейчас, по словам господина Воронцова, ОП совместно с Минюстом прорабатывает целый комплекс изменений в системе пробации, и вопрос привлечения бизнеса к созданию центров имеет смысл обсуждать в совокупности с другими нормами. Проект конкретных поправок к законодательству, прогнозирует он, будет готов к концу года.

Полина Мотызлевская