46-летняя Винус Уильямс получила wild-card для участия в US Open

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке одиночного разряда US Open — заключительном турнире Большого шлема в сезоне. Об этом сообщили организаторы соревнования.

46-летняя теннисистка, дважды выигрывавшая US Open в одиночном разряде, в настоящее время занимает 621-е место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне она также приняла участие в американском мейджоре, но не смогла пройти первый круг.

На счету Винус Уильямс также пять титулов Wimbledon и золото Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Всего на ее счету 49 трофеев. В парном разряде, выступая вместе с младшей сестрой Сереной, она 14 раз побеждала на турнирах Большого шлема и трижды становилась олимпийской чемпионкой.

Арнольд Кабанов