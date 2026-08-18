46-летняя Винус Уильямс получила wild-card для участия в US Open
Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке одиночного разряда US Open — заключительном турнире Большого шлема в сезоне. Об этом сообщили организаторы соревнования.
46-летняя теннисистка, дважды выигрывавшая US Open в одиночном разряде, в настоящее время занимает 621-е место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне она также приняла участие в американском мейджоре, но не смогла пройти первый круг.
На счету Винус Уильямс также пять титулов Wimbledon и золото Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Всего на ее счету 49 трофеев. В парном разряде, выступая вместе с младшей сестрой Сереной, она 14 раз побеждала на турнирах Большого шлема и трижды становилась олимпийской чемпионкой.
В январе 2026 года 45-летняя Винус Уильямс уступила 38-летней немке Татьяне Марии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 в австралийском Хобарте, причём этот матч стал самым возрастным в истории WTA. Теннисистка вернулась на корт после полуторагодовалого перерыва, вызванного проблемами со здоровьем, и попала в основную сетку турнира также благодаря специальному приглашению (wild-card). В последний раз Винус Уильямс участвовала в US Open в 2023 году, где в первом круге проиграла бельгийке Грет Миннен.
В июне 2026 года 46-летняя Винус Уильямс также получила wild card на Wimbledon в парном разряде вместе со своей сестрой Сереной Уильямс. Серена Уильямс возобновила карьеру и также получила wild card в одиночную сетку Уимблдона 2026 года. Сестры Уильямс в последний раз играли вместе в 2022 году на US Open, где проиграли в первом круге чешкам Луции Градецкой и Линде Носковой.