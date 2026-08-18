Лавров: РФ имеет право рассматривать удары британских дронов как участие в войне
Россия имеет право рассматривать удары британских дронов по своей территории как прямое участие Великобритании в войне со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность,— сказал господин Лавров в интервью ИС «Вести». — Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями».
16 августа The Times и другие СМИ писали, что британские беспилотники, включая дрон Nyan, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. На следующий день посольство России назвало Британию соучастницей атак БПЛА вглубь страны. Сегодня премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Лондон продолжит «на 100%» поддерживать Киев, несмотря на предупреждение российского диппредставительства.
За день до заявления Сергея Лаврова, 17 августа 2026 года, посольство России в Великобритании уже прокомментировало публикации The Times и других СМИ о британских беспилотниках, включая дрон Nyan, использовавшихся при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле.
В посольстве заявили, что Великобритания выступает пособником и соучастником «кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов» и что у этих действий Лондона обязательно будут последствия, за которые ему придется отвечать. В июне 2025 года Сергей Лавров уже заявлял, что Украина была бы беспомощна в террористических атаках против России без поддержки Великобритании.