Лавров: РФ имеет право рассматривать удары британских дронов как участие в войне

Россия имеет право рассматривать удары британских дронов по своей территории как прямое участие Великобритании в войне со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность,— сказал господин Лавров в интервью ИС «Вести». — Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями».

16 августа The Times и другие СМИ писали, что британские беспилотники, включая дрон Nyan, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. На следующий день посольство России назвало Британию соучастницей атак БПЛА вглубь страны. Сегодня премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Лондон продолжит «на 100%» поддерживать Киев, несмотря на предупреждение российского диппредставительства.