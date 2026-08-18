Составлено ИИ-Ассистентъ

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем вступил в должность 20 июля 2026 года, и одним из его первых шагов стали заявления о безоговорочной поддержке Украины. Он подтвердил готовность Лондона оказывать помощь Киеву и усиливать давление на Москву, а также выразил намерение развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины после прекращения огня.

За день до встречи с Владимиром Зеленским 27 июля 2026 года, господин Бернем обратился к Москве, подчеркнув, что Россия не должна сомневаться в решимости Лондона добиться долгосрочного и справедливого мира для Украины. На переговорах на одной из британских военно-морских баз Энди Бернем и Владимир Зеленский договорились об очередных военных поставках, при этом Великобритания передала Украине права на производство и использование комплектов радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Великобритания концентрируется на поставках Украине наступательных видов оружия, включая крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. С 2022 года Лондон предоставил Киеву военной продукции на сумму ?16 млрд, в 2025 году потратил ?4,5 млрд, а в 2026 году финансирование военных программ составит ?3,75 млрд. В этом году на Украину планируется поставить 150 тысяч британских ударных и разведывательных БПЛА.