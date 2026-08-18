Умер основатель телеканала ESPN Билл Расмуссен

В возрасте 93 лет умер Билл Расмуссен, сооснователь одной из крупнейших в мире спортивных вещательных сетей ESPN, сообщается на сайте организации. Он скончался в своем доме в штате Флорида после продолжительной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Расмуссен

Фото: Michael Dwyer / AP Билл Расмуссен

Фото: Michael Dwyer / AP

В середине прошлого столетия Билл Расмуссен работал радиокомментатором, а в 1970-е занимал пост директора по связям с общественностью хоккейного клуба «Хартфорд Уэйлерс». В 1978 году он был уволен из команды, после чего вместе с сыном Скоттом Расмуссеном придумал идею телеканала. Сооснователем ESPN также является Эд Иган.

Первоначально проект предполагалось развернуть только в штате Коннектикут, затем — на всей территории США. ESPN был запущен в сентябре 1979 года и стал первым в мире круглосуточным телеканалом. В 1990-е годы сеть распространилась на другие континенты: Азию, Африку и Южную Америку. В 2000-е она вышла на европейский рынок.

Правда, еще до запуска вещания, в июле 1979 года, владевшие 85% акций ESPN инвесторы — компания Getty Oil — отстранили Билла Расмуссена от управления сетью. В 1981 году сооснователь, ранее переведенный на церемониальную должность, покинул компанию. Билл Расмуссен и ESPN помирились лишь в 1999-м: тогдашний президент телеканала Джордж Боденхаймер пригласил автора идеи на вечеринку, приуроченную к 20-летию сети.

«Билл был замечательным человеком — провидцем, новатором, придумавшим идею сети, полностью посвященной спорту, — заявил после смерти сооснователя ESPN нынешний председатель канала Джимми Питаро. — Проще говоря, никто из нас не был бы здесь сегодня, если бы не страсть Билла, его упорный труд и предпринимательский дух». Телеведущий Крис Берман, проработавший на ESPN несколько десятилетий, сказал: «Билл был для нас Джорджем Вашингтоном и хорошим другом».

Арнольд Кабанов