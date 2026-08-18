Компания Disney обвинила администрацию Трампа в нарушении свободы слова

Медиакорпорация Disney подала иск в окружной суд округа Колумбия, утверждая, что Федеральная комиссия по связи (FCC) нарушает ее право на свободу слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции США. Как сообщает CNN, в иске утверждается, что администрация «ведет кампанию против телеканала ABC (принадлежит компании Disney) по единственной причине: она не одобряет то, что транслирует ABC».

Cудебный иск подан на фоне неоднократных претензий FCC в отношении телеканала и угроз не продлевать лицензию. «Администрация снова и снова нападает на ABC — на репортажи ее журналистов и на точки зрения, которые транслируются в программах телеканала,— заявила телекомпания в своем иске.— Со временем эти нападки переросли в прямые требования лишить ABC лицензии». Истцы просят суд «немедленно запретить ответчикам предпринимать или угрожать какими-либо действиями в отношении лицензий».

Как сообщает Associated Press, это уже не первый конфликт ABC с Федеральной комиссией по связи. Ранее FCC критиковала канал из-за утреннего ток-шоу The View, ведущие и гости которого часто критикуют Трампа. В марте глава комиссии Брендон Карр, которого многие американские СМИ называют «верным сторонником Трампа», пригрозил отзывом лицензии вещательным компаниям, которые, по его оценке, распространяют фейки о войне в Иране. Он заявил, что «вещательные компании должны работать в интересах общества, а если они этого не делают, они потеряют лицензию».

Евгений Хвостик