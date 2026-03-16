Власти США предупредили СМИ об отзывах лицензий за фейки о войне в Иране

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендон Карр пригрозил отзывом лицензии вещательным компаниям, которые, по его оценке, распространяют фейки о войне в Иране. Он написал об этом в своем аккаунте в X. Брендон Кар заявил, что некоторые вещательные компании «распространяют ложь и… фейковые новости». Он добавил, что «вещательные компании должны работать в интересах общества, а если они этого не делают, они потеряют лицензию».

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендон Карр

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендон Карр

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

При этом, как отмечает CNN, у господина Карра нет полномочий, чтобы лишить вещательные компании лицензий. «Угрозы директора Кара пустые. Он не несет реальной опасности для лицензий каких-либо вещательных компаний из-за своего недовольства их контентом»,— цитирует телеканал юриста по вопросам государственных и общественных интересов Эндрю Джея Шварцмана.

Ранее члены администрации президента США Дональда Трампа уже реагировали на неправильное, по их мнению, освещение войны в Иране. Так, министр обороны США Пит Хегсет называл «смехотворными» распространенные CNN сведения о том, что в администрации недооценили последствия атаки на Иран. Также сообщалось, что на брифинги в Пентагон перестали пускать фотографов от СМИ из-за «нелестных» фотографий самого господина Хегсета.

Яна Рождественская