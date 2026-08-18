Вынесен приговор по делу о рейдерском захвате владеющей ТРЦ «Атриум» компании

На сроки от четырех до семи лет были осуждены в Москве шесть фигурантов, признанные виновными в мошенническом захвате активами кипрской компании, владеющей крупным ТРЦ в самом центре столицы. Фирма стоимостью не менее 5 млрд руб. и с сотнями миллионов прибыли в год была переоформлена на подставных лиц путем внесения в состав учредителей мелкого предприятия «Спартак». Несогласные с приговором осужденные заявляют, что доказательства в деле являются недопустимыми.

Приговор по уголовному делу вынес 235-й гарнизонный военный суд. «Доказательства, собранные следствием, признаны судом для признания Юрия Талана, Владимира Назаренко, Антона Седова, Вячеслава Гущина, Вячеслава Царелунгэ и Людмилы Дементьевой виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)»,— сообщили “Ъ” 18 августа в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

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