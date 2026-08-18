Суд назначил бывшим владельцам Промсвязьбанка по 8 лет за хищение 39 миллиардов
Суд в Москве вынес первый заочный приговор экс-владельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым. По версии следствия, фигуранты похитили порядка 39 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и заключения фиктивных сделок с подконтрольными компаниями с последующим выводом средств через офшоры. Вину они не признали. Суд назначил им по восемь лет колонии. Еще одно дело банкиров находится в суде, а другое расследуется.
По версии следствия, с 2012 по 2017 год братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые были основными владельцами и руководителями Промсвязьбанка, организовали схему систематического хищения средств. По версии следствия, они вместе с сообщниками выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Для этого они готовили фиктивные финансовые документы и вводили в заблуждение сотрудников банка.
После одобрения кредитов деньги выводились на счета офшорных структур, в том числе через кипрский филиал банка. Чтобы скрыть хищения, банкиры продлевали срок возврата задолженности, оформляли фиктивные обеспечительные сделки и переуступали права требования. В результате банку, как считает следствие, был причинен ущерб на сумму более 39,4 млрд руб.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Братьям Ананьевым погасили кредиты».
Уголовное преследование Алексея и Дмитрия Ананьевых началось в сентябре 2019 года, почти через два года после перехода Промсвязьбанка под контроль государства в декабре 2017 года. Тогда Алексей Ананьев фигурировал в деле о растрате средств через кредиты компаниям, входящим в «Группу “Техносерв”», принадлежавшую банкиру. В декабре 2017 года братья Ананьевы покинули Россию, а Интерпол сначала объявил их в международный розыск, но позже удалил из базы, усмотрев политическую составляющую в уголовном преследовании.
По версии следствия, в 2014–2016 годах Дмитрий Ананьев и соучастники пытались незаконно завладеть земельными участками в Санкт-Петербурге, подделав документы, но им отказали из-за выявленных нарушений. В 2017 году братья Ананьевы выводили из банка средства через нефинансовые иностранные компании, а также приобретали ценные бумаги компаний, которые связывали с ними, на 87,4 млрд рублей. Помимо этого, в 2015 году Промсвязьбанк выдал более 775 млн рублей компаниям президента АО «Коммерческий банк “Глобэкс”» Виталия Вавилина, которые не были возвращены.
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела братьев Ананьевых 9 июля 2026 года, им вменяют покушение на особо крупные мошенничество и растрату, а также отмывание почти 100 млрд рублей, выведенных из ПСБ. Всего в деле 29 фигурантов, 15 из которых уже осуждены, а 14, как и сами братья, находятся в розыске. Суд по ходатайству следствия арестовал активы обвиняемых на 97 млрд рублей.