Суд назначил бывшим владельцам Промсвязьбанка по 8 лет за хищение 39 миллиардов

Суд в Москве вынес первый заочный приговор экс-владельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым. По версии следствия, фигуранты похитили порядка 39 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и заключения фиктивных сделок с подконтрольными компаниями с последующим выводом средств через офшоры. Вину они не признали. Суд назначил им по восемь лет колонии. Еще одно дело банкиров находится в суде, а другое расследуется.

По версии следствия, с 2012 по 2017 год братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые были основными владельцами и руководителями Промсвязьбанка, организовали схему систематического хищения средств. По версии следствия, они вместе с сообщниками выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Для этого они готовили фиктивные финансовые документы и вводили в заблуждение сотрудников банка.

После одобрения кредитов деньги выводились на счета офшорных структур, в том числе через кипрский филиал банка. Чтобы скрыть хищения, банкиры продлевали срок возврата задолженности, оформляли фиктивные обеспечительные сделки и переуступали права требования. В результате банку, как считает следствие, был причинен ущерб на сумму более 39,4 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Братьям Ананьевым погасили кредиты».