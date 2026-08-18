Братьям Ананьевым погасили кредиты

Суд в Москве вынес первый заочный приговор экс-владельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым. По версии следствия, фигуранты похитили порядка 39 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и заключения фиктивных сделок с подконтрольными компаниями с последующим выводом средств через офшоры. Вину они не признали. Суд назначил им по восемь лет колонии. Еще одно дело банкиров находится в суде, а другое расследуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексею Ананьеву (справа) и его брату Дмитрию (слева) московский суд вынес приговор в их отсутствие

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ Алексею Ананьеву (справа) и его брату Дмитрию (слева) московский суд вынес приговор в их отсутствие

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Лефортовский райсуд столицы 18 августа вынес приговор Алексею и Дмитрию Ананьевым. Им вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Для рассмотрения уголовного дела в заочном режиме судье Татьяне Дмитриевой потребовалось всего восемь заседаний.

По версии следствия, с 2012 по 2017 год братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые были основными владельцами и руководителями Промсвязьбанка, организовали схему систематического хищения средств. По версии следствия, они вместе с сообщниками выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Для этого они готовили фиктивные финансовые документы и вводили в заблуждение сотрудников банка. После одобрения кредитов деньги выводились на счета офшорных структур, в том числе через кипрский филиал банка.

Чтобы скрыть хищения, банкиры продлевали срок возврата задолженности, оформляли фиктивные обеспечительные сделки и переуступали права требования.

В результате банку, как считает следствие, был причинен ущерб на сумму более 39,4 млрд руб.

15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора, после чего банк перешел под контроль государства. Примерно в то же время братья Ананьевы покинули Россию. Следствие объявило их в международный розыск, Интерпол сначала поместил данные банкиров в свою разыскную базу, но позже удалил их оттуда, посчитав, что в уголовном преследовании финансистов может быть политическая составляющая.

В прениях гособвинитель заявил, что вина фигурантов полностью доказана и просил назначить им по девять лет колонии каждому. Адвокаты братьев Ананьевых, в свою очередь, заявили, что вину их клиенты не признают, и настаивали на оправдании или возврате дела в прокуратуру.

Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму причиненного ущерба.

«Нет фактов, подтверждающих, что мой подзащитный Ананьев Алексей совершил какое-либо преступление. Из 50 свидетелей обвинения нам позволили допросить только двоих, остальных гособвинение отказалось вызывать. Оглашение материалов дела, которые занимают 160 томов, заняло у суда всего четыре дня. Мы будем обжаловать приговор во всех инстанциях»,— заявила адвокат Дина Тюрина.

В данный момент Лефортовский суд рассматривает еще одно уголовное дело Алексея и Дмитрия Ананьевых — об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Алексею Ананьеву также вменяют в вину злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а Дмитрию — особо крупное мошенничество. Преступления были совершены, по версии следствия, во время санации кредитного учреждения, ущерб составил порядка 100 млрд руб. Деньги банкиры, говорится в деле, выводили на счета зарегистрированной в Нидерландах компании Promsvyaz Capital B.V. якобы для приобретения облигаций и акций ПСБ.

Также в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве третье дело в отношении банкиров. Полицейские вменяют им в вину минимум 15 эпизодов вывода средств из кредитного учреждения, общая сумма похищенных ими совместно с соучастниками денег составляет 6,7 млрд руб. По версии следствия, хищения из ПСБ осуществлялись в течение трех лет по типовой схеме выдачи невозвратных кредитов подконтрольным обвиняемым иностранным фирмам. В материалах следствия, по данным “Ъ”, фигурируют компании Dalemer Menegment Ltd, Olerena Treding Ltd, Tousieng Holding Ltd и Wamarco Engeneering Ltd. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены. Чтобы скрыть вывод денег и другие финансовые махинации, фигуранты уничтожали досье клиентов-заемщиков. Общий же ущерб от преступной деятельности братьев Ананьевых правоохранители оценивают в 282 млрд руб.

Ефим Брянцев