Андрей Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга

18-я ракетка мира Андрей Рублев не вышел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати. В третьем раунде он проиграл португальцу Нуну Боржешу, располагающемуся на 47-й строке мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Bolte / Imagn Images / Reuters Фото: Eric Bolte / Imagn Images / Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Андрей Рублев впервые в карьере уступил Нуну Боржешу, до этого он выиграл все пять матчей. Следующим соперником португальца станет победитель встречи между россиянином Даниилом Медведевым (7-й в мире) и американцем Брендоном Накасимой (22-й).

Андрей Рублев потерпел третье поражение в последних пяти матчах. По итогам турнира он впервые с января 2020 года покинет топ-20 мировой классификации. В live-рейтинге российский теннисист занимает 24-е место.

Турнир, призовой фонд которого составляет $9,4 млн, завершится 23 августа. Действующим победителем соревнования является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не участвует из-за травмы запястья.

Арнольд Кабанов