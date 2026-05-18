На свободу как на работу

В Госдуме подготовили поправки к закону «О пробации», разрешающие коммерческим организациям создавать центры социальной реабилитации для бывших заключенных — с такой идеей выступило заксобрание Мордовии. Депутаты считают, что у некоммерческих организаций нет финансовых и кадровых возможностей, чтобы обеспечивать социальную адаптацию отбывших наказание. И в этом может помочь бизнес — как минимум предприятия, которые уже сотрудничают с осужденными к принудительным работам. Опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают предложение, но отмечают: чтобы закрывать рабочие вакансии бывшими заключенными, бизнесу придется нанимать еще и соцработников, психологов и юристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Законодательное собрание Мордовии внесло в Госдуму проект поправок к статье 27 федерального закона «О пробации». В ее действующей редакции сказано, что создавать центры пробации могут некоммерческие, религиозные и общественные организации. Депутаты предлагают внести в закон уточнение, разрешающее создавать такие центры и коммерческим структурам. Речь идет о компаниях, на базе которых уже существуют участки исправительных центров, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам.

Пробация — существующая с 2024 года система поддержки осужденных, направленная на их «ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию». Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для уже покинувших колонию). По данным ФСИН на 2025 год, в стране действуют более 70 центров пробации.

Создание подобного центра для НКО является сложной задачей главным образом из-за нехватки финансирования, нестабильности грантовой поддержки, а также трудностей, связанных с вопросами безопасности, противопожарной защиты и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, поясняют авторы законопроекта. Вовлечение коммерческих организаций, имеющих уже определенный опыт в этих областях, «будет полезно всем ее участникам», уверены парламентарии. У сотрудников таких компаний есть «навыки психологического контакта» с бывшими заключенными, говорится в пояснительной записке. Частные организации смогут обеспечить их жильем за счет ведомственных общежитий.

Взамен компании получат ресурс в виде рабочей силы, поскольку по итогам прохождения пробации бывших заключенных можно будет официально трудоустроить и закрыть кадровый дефицит.

Такое сотрудничество, уверены депутаты, повысит уровень социальной адаптации отбывших наказание и снизит вероятность рецидива.

Член Общественной палаты Александр Воронцов в беседе с “Ъ” подтвердил, что некоммерческим организациям действительно сложно открывать центры пробации — сделать это «качественно» можно только за счет государственных субсидий. «Компаниям нужны рабочие руки. И если у бывшего осужденного нет дома, но он готов работать, то это выгодно для предпринимателя: он получает сотрудника, но обеспечивает ему жилье,— поясняет эксперт.— Но кто будет заниматься содержанием такого центра? Предпринимателю еще придется нанять штат сотрудников, юристов, психологов. Надо нам поговорить с бизнес-сообществом, спросить у них, готовы ли они, создавая такие центры, наполнять их содержанием».

У предпринимателей действительно может вырасти интерес к созданию таких центров, например, если они захотят заполнить рабочие места не трудовыми мигрантами, а бывшими заключенными, отмечает член СПЧ Ева Меркачева.

Однако правозащитница обращает внимание, что трудоустройство при прохождении через систему пробации — важный, но не самый главный момент. «Главное — психологическая реабилитация. Люди возвращаются поломанные, с ощущением своей ненужности и никчемности»,— сказала она “Ъ”.

Полина Мотызлевская, Дарья Шелудякова