В Пушкинском музее открылась выставка Фабрицио Плесси «Вертикальные моря»

Российский музейный тренд последних лет — вытаскивать из фондов все интересное, отложенное в долгий ящик. Возник он скорее вынужденно, пока обмен с зарубежными музеями поставлен на паузу. В подобной ситуации Пушкинский решил подробнее познакомить зрителей со своей коллекцией медиаискусства. Начало ей положила работа Плесси «Вертикальные моря», которую музей получил от автора и никогда раньше не показывал.

Под инсталляцию выделили отдельный зал — за Греческим двориком — и придали ей статус выставки, что может выглядеть некоторой натяжкой. А может — и новым трендом: выставки-«блокбастеры» по-прежнему делают кассу, но частенько выматывают зрителей. Зато скромные камерные проекты, которыми музеи раньше почти не занимались, позволяют публике замедлиться и поразмышлять.

Подробнее читайте в материале «Напротив течения».