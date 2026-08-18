В Пушкинском музее открылась выставка Фабрицио Плесси «Вертикальные моря»
Российский музейный тренд последних лет — вытаскивать из фондов все интересное, отложенное в долгий ящик. Возник он скорее вынужденно, пока обмен с зарубежными музеями поставлен на паузу. В подобной ситуации Пушкинский решил подробнее познакомить зрителей со своей коллекцией медиаискусства. Начало ей положила работа Плесси «Вертикальные моря», которую музей получил от автора и никогда раньше не показывал.
Под инсталляцию выделили отдельный зал — за Греческим двориком — и придали ей статус выставки, что может выглядеть некоторой натяжкой. А может — и новым трендом: выставки-«блокбастеры» по-прежнему делают кассу, но частенько выматывают зрителей. Зато скромные камерные проекты, которыми музеи раньше почти не занимались, позволяют публике замедлиться и поразмышлять.
Подробнее читайте в материале «Напротив течения».
В Пушкинском музее уже демонстрировали работы Фабрицио Плесси: в 2018 году там прошла его большая выставка, однако инсталляция «Вертикальные моря» тогда в неё не входила. До этого, в 2011 году, Плесси показывал «Вертикальные моря» на Венецианской биеннале, где экраны с потоками воды устанавливались на лодках, а посетители слышали шум льющейся воды. В Пушкинском музее, напротив, инсталляция сопровождается композицией Карла Дженкинса «Palladio».
Сам Фабрицио Плесси считается одним из пионеров видео-арта, начавшим работать в этом направлении ещё в 1970-х годах. Он фокусируется на создании объёмных и осязаемых миров по ту сторону экрана, а вода является одним из центральных элементов его творчества.