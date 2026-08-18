Напротив течения

В Пушкинском музее открылся проект «Вертикальные моря» одного из пионеров видео-арта, итальянца Фабрицио Плесси. В 2018 году музей показал большую выставку Плесси, но именно эта инсталляция в нее не входила. Масштабы нынешнего проекта куда скромнее, но даже четыре экрана с потоками воды способны загипнотизировать зрителей, а у некоторых — вызвать массу воспоминаний, убедилась Ксения Воротынцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Вертикальные моря» Фабрицио Плесси в ГММИ — это всего одна работа в стиле видео-арт, так что погружение зрителей получается приятным, но не таким глубоким

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Выставка «Вертикальные моря» Фабрицио Плесси в ГММИ — это всего одна работа в стиле видео-арт, так что погружение зрителей получается приятным, но не таким глубоким

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский музейный тренд последних лет — вытаскивать из фондов все интересное, отложенное в долгий ящик. Возник он скорее вынужденно, пока обмен с зарубежными музеями поставлен на паузу. В подобной ситуации Пушкинский решил подробнее познакомить зрителей со своей коллекцией медиаискусства. Начало ей положила работа Плесси «Вертикальные моря», которую музей получил от автора и никогда раньше не показывал. Под инсталляцию выделили отдельный зал — за Греческим двориком — и придали ей статус выставки, что может выглядеть некоторой натяжкой. А может — и новым трендом: выставки-«блокбастеры» по-прежнему делают кассу, но частенько выматывают зрителей. Зато скромные камерные проекты, которыми музеи раньше почти не занимались, позволяют публике замедлиться и поразмышлять.

Работа Плесси как раз из этого ряда. Он показывал «Вертикальные моря» еще на Венецианской биеннале в 2011 году. Но там это выглядело помпезнее: экраны с бесконечными потоками льющейся воды были установлены на гигантских лодках, устремленных носами ввысь. Эффектное архитектурное решение напоминало то ли об экологической повестке, то ли о Ноевом ковчеге, что вполне вероятно, если вспомнить интерес Плесси к классической культуре и большим нарративам. Таким же, с оммажами к античности, был и его проект в Пушкинском восемь лет назад — «Душа камня», для которого художник, вдохновившись слепками из коллекции ГМИИ, создал свои видеоскульптуры.

С технологиями Плесси «на ты» уже много лет — он считается одним из пионеров видео-арта. Он начал работать в подобном ключе еще в 70-е и, кажется, всегда пытался сделать мир по ту сторону экрана объемным, почти осязаемым. Посетители «Вертикальных морей» на Венецианской биеннале слышали шум льющейся воды — и словно оказывались в эпицентре водопада. В Пушкинском музее иной звуковой фон — композиция Palladio британца Карла Дженкинса, стилизованная под музыку барокко. Ее название, напоминающее о знаменитом архитекторе Андреа Палладио, кажется неслучайным: ведь тот создавал свои строгие, математически выверенные палаццо с явной оглядкой на античность.

Вода — один из главных «героев» Фабрицио Плесси, недаром он уже много лет живет в Венеции. Можно вспомнить и ее мифологическое значение — как не только место рождения мира, но и его очищения. Такими же простыми символами — вроде огненных или водяных потоков — оперировал Билл Виола, близко друживший с Плесси. Его персоналку Пушкинский показывал в 2021 году: видео на огромных экранах действовали на зрителей завораживающе. Впрочем, новые штрихи к этим проектам не кажутся необязательными заметками на полях. Работу Плесси интересно будет посмотреть и тем, кто не знаком с его предыдущими выставками. Хотя погружение, конечно, получится не таким глубоким.