Путин сообщил о планах по строительству храма РПЦ в Мьянме

В бывшей столице Мьянмы, городе Янгоне, планируют построить храм Русской православной церкви (РПЦ). Об этом рассказал президент России Владимир Путин после встречи с главой азиатской республики Мин Аун Хлайном.

«Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность принять решение о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви», — поделился господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

По итогам переговоров, которые длились больше трех часов, главы государств заключили больше 10 соглашений. В частности, подписали декларацию о противодействии санкциям. Стороны также обсудили возможность поставок сжиженного природного газа в Мьянму и строительство в республике нефтеперерабатывающего завода и электростанции.