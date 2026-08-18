Главный тренер сборной Египта по футболу потерял сознание из-за драки своих жен
Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан потерял сознание в кафе, когда разнимал драку между бывшей и нынешней женой. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Инцидент произошел в отеле на северном побережье Египта. Между супругами тренера произошла ссора, которая переросла в драку на глазах очевидцев. Обе женщины получили порезы и синяки. Пытаясь прекратить потасовку, Хусам Хасан потерял сознание.
На место происшествия прибыла полиция. По данным источника, при содействии брата тренера Ибрагима Хасана стороны пришли к примирению и отказались от взаимных претензий. В первом браке у наставника родились трое детей. В 2015 году он женился во второй раз.
Хусаму Хасану 60 лет. Он возглавляет сборную Египта с 2024 года. На прошедшем чемпионате мира команда под его руководством дошла до 1/8 финала, где уступила аргентинцам.
Хусам Хасан, главный тренер сборной Египта, в прошлом был лучшим бомбардиром этой сборной, забив 69 голов. Его подопечные, включая Мохамеда Салаха, успешно выступили на чемпионате мира 2026 года, пройдя в 1/8 финала после победы над Австралией.
В 2025 году сборная Египта по футболу отобралась на чемпионат мира, набрав 23 очка в отборочном турнире и заняв первое место в группе A. Мохамед Салах, будучи еще игроком «Ливерпуля», оформил дубль в матче против Джибути.
В августе 2026 года Мохамед Салах подписал контракт с турецким клубом «Трабзонспор» на правах свободного агента. До этого с 2017 года он выступал за английский «Ливерпуль», где забил 257 голов в 442 матчах и стал двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.