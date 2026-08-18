Главный тренер сборной Египта по футболу потерял сознание из-за драки своих жен

Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан потерял сознание в кафе, когда разнимал драку между бывшей и нынешней женой. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Инцидент произошел в отеле на северном побережье Египта. Между супругами тренера произошла ссора, которая переросла в драку на глазах очевидцев. Обе женщины получили порезы и синяки. Пытаясь прекратить потасовку, Хусам Хасан потерял сознание.

На место происшествия прибыла полиция. По данным источника, при содействии брата тренера Ибрагима Хасана стороны пришли к примирению и отказались от взаимных претензий. В первом браке у наставника родились трое детей. В 2015 году он женился во второй раз.

Хусаму Хасану 60 лет. Он возглавляет сборную Египта с 2024 года. На прошедшем чемпионате мира команда под его руководством дошла до 1/8 финала, где уступила аргентинцам.

Арнольд Кабанов