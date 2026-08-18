Минпромторг потребует локализации чипов для искусственного интеллекта

Составлено ИИ-Ассистентъ

Минпромторг еще в апреле 2026 года вносил изменения в постановление №719, позволяющие компаниям увеличить число баллов за «отечественность» при использовании компонентов, соответствующих требованиям ИИ-продукции, и учитывать расходы на основные средства производства, относящиеся к ИИ, с повышенным коэффициентом. Эти меры направлены на стимулирование развития технологий искусственного интеллекта в отечественной радиоэлектронной продукции.

В начале февраля 2025 года Минпромторг предлагал включить электронику и компоненты для ИИ в реестр российской радиоэлектроники в рамках того же постановления, устанавливая дополнительные льготы для производителей и увеличенный коэффициент по налогу для заказчиков такого оборудования. Однако тогда же высказывались опасения, что изменения могут создать барьеры для использования иностранных чипов для нейросетей, имеющих аналоги в РФ, из-за нехватки производственных мощностей в стране.

Постановление №719, регулирующее оценку отечественности интегральных микросхем, претерпело изменения в апреле 2026 года, когда была утверждена двухуровневая балльная система с переходным периодом. Итоговый балл формируется из доли технологических операций и отечественных комплектующих. Эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года и призваны стимулировать поэтапную локализацию производства и развитие кооперации в отрасли.