ИИ-чипы наши быстры

Минпромторг совместно с компаниями-разработчиками и производителями электроники обсуждает введение бальной системы для определения уровня локализации чипов для ИИ. Это необходимо в том числе для ограничения позиций иностранных разработчиков, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минпромторг может внести требования по локализации чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в постановление правительства №719. Оно определяет систему начисления баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Соответствующая инициатива обсуждается между производителями электроники и министерством, рассказали “Ъ” три источника, участвующие в обсуждениях.

Распространить требования постановления могут на «микросхемы с признаками ИИ», ускорители нейронных сетей для машин автоматической обработки информации, а также вычислительные устройства для автоматической обработки данных. Для признания продукции отечественной, производителям потребуется набрать необходимое количество баллов. Оно, по словам собеседников “Ъ”, пока не определено.

Баллы согласно правительственному постановлению 719 можно получить за счет локальных комплектующих и техпроцессов производства. Сейчас в реестре российской радиоэлектроники около 40 тыс. позиций (печатные платы, процессоры, системы хранения данных и т. д.).

Основная цель инициативы — не допустить на российском рынке увеличения доли американских вычислителей для ИИ, а также ускорителей из других стран, в том числе дружественных, утверждает представитель «ХайТэка» (разработчик российского процессора для ИИ). Мера позволит ограничить массовое внедрение зарубежных ускорителей на объектах критической информационной инфраструктуры, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, утверждает он.

На сегодняшний день в России помимо «ХайТэк» разработку подобных решений ведут еще несколько дизайн-центров.

Так, например, гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в рамках ЦИПР-2026 представил два ИИ-ускорителя от компании — оба должны быть готовы к 2030 году. Еще разработки в этом направлении ведет НТЦ «Модуль». “Ъ” направил запрос в «Байкал Электроникс», НТЦ Модуль и ГК «Элемент». В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

В апреле 2026 года Минпромторг уже вносил изменения в постановление 719. Согласно им, компании могут увеличивать на коэффициент 0,25 число присваиваемых за «отечественность» баллов, если компоненты соответствуют требованиям по ИИ-продукции. В Минпромторге тогда уточняли, что если основное средство производства включено в реестр и относится к сфере ИИ, то можно учитывать расходы на него с коэффициентом 2, а это можно рассматривать как снижение налога на прибыль. Положения направлены на то, чтобы стимулировать развитие технологий ИИ в отечественной радиоэлектронной продукции.

Реестровый статус с конкретными требованиями дает преимущества при закупках и может создать спрос на отечественные разработки, говорит ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.

Такие разработки в стране есть, они рассчитаны преимущественно на компьютерное зрение, видеоаналитику и запуск уже обученных моделей, добавляет она. Для обучения крупнейших нейросетей пока нужны ускорители другого класса, подчеркивает эксперт. В мире для обучения нейросетей чаще всего используют ускорители Nvidia, а альтернативы выпускают AMD, Huawei, Google и Amazon.

Внося чипы для ИИ в правительственное постановление, Минпромторг создает гарантированный рынок сбыта для продукции отечественных разработчиков, говорит заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШСНН МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Но произвести современный мощный чип для ИИ уровня 12–14 нм сейчас в России невозможно, фабрик для производства полного цикла пока нет, говорит он. «Российскими» по итогу будут признаваться те чипы, чья архитектура написана в РФ, но произведены они так или иначе в странах-партнерах России, например, Китае или Юго-Восточной Азии, считает господин Воронин.

Ника Сизова