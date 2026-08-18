В Иране отреагировали на пост Трампа о принадлежности Ормузского пролива США
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа о принадлежности Ормузского пролива. В соцсети Truth Social американский президент опубликовал карту, где обведенный участок с морским коридором подписан как «Новые территории США».
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади
Фото: @Gharibabadi
«Его (Дональда Трампа.— “Ъ”) заблуждение относительно Ормузского пролива либо будет исправлено, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями»,— написал замглавы МИД в соцсети X. Гарибабади отметил, что президент США правильно назвал залив Персидским, хотя раньше хотел переименовать его в Арабский.
США и Иран возобновили вооруженный конфликт 8 июля. Тогда ситуация обострилась и в Ормузском проливе. Иран объявил о закрытии морского коридора, а США начали блокаду иранских портов. Обе стороны конфликта утверждают, что именно они контролируют пролив. 14 августа Дональд Трамп обещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном.
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