Глава норвежского футбола призвала топ-менеджеров FIFA не подчиняться Инфантино

Глава Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс призвала высокопоставленных чиновников Международной федерации футбола (FIFA) не подчиняться главе организации Джанни Инфантино. Об этом она сообщила агентству AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс

Фото: Amanda Pedersen Giske / NTB / Reuters Глава Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс

Фото: Amanda Pedersen Giske / NTB / Reuters

17 августа с должности операционного директора FIFA был уволен Кевин Ламур. Ранее он раскритиковал планы Инфантино по продаже инвесторам коммерческих прав на чемпионаты мира. Кроме того, он заявил, что президент организации намеренно вводил в заблуждение руководство FIFA.

Госпожа Клавенесс заявила, что Кевина Ламура «выгнали», а также назвала его «лучшим футбольным администратором, которого она когда-либо встречала». «Это управление, основанное на страхе. Мы должны призвать руководство и администрацию FIFA не подчиняться приказам, которые не отвечают интересам футбола»,— приводит ее слова агентство.

Арнольд Кабанов