Глава норвежского футбола призвала топ-менеджеров FIFA не подчиняться Инфантино
Глава Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс призвала высокопоставленных чиновников Международной федерации футбола (FIFA) не подчиняться главе организации Джанни Инфантино. Об этом она сообщила агентству AP.
Глава Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс
Фото: Amanda Pedersen Giske / NTB / Reuters
17 августа с должности операционного директора FIFA был уволен Кевин Ламур. Ранее он раскритиковал планы Инфантино по продаже инвесторам коммерческих прав на чемпионаты мира. Кроме того, он заявил, что президент организации намеренно вводил в заблуждение руководство FIFA.
Госпожа Клавенесс заявила, что Кевина Ламура «выгнали», а также назвала его «лучшим футбольным администратором, которого она когда-либо встречала». «Это управление, основанное на страхе. Мы должны призвать руководство и администрацию FIFA не подчиняться приказам, которые не отвечают интересам футбола»,— приводит ее слова агентство.
Увольнение операционного директора FIFA Кевина Ламура 17 августа 2026 года произошло после его публичной критики плана президента FIFA Джанни Инфантино по продаже части прав на Чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Ламур заявил, что администрация FIFA была «обманута», а Инфантино «считает, что он олицетворяет FIFA, хотя должен служить ей». Он также отметил, что его коллеги «заслуживают лучшего, чем презрение и запугивание». В тот же день в отставку подал и старший советник Инфантино Карлос Кордейро.
Предложенная Инфантино программа FIFA Forward Enterprise (FFE) предполагала привлечение сотен миллионов долларов за счет продажи инвесторам доли в проведении чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира. В мае 2027 года Джанни Инфантино заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Однако эта инициатива вызвала критику со стороны UEFA, национальных ассоциаций и высокопоставленных чиновников FIFA, что привело к призывам к отставке президента.