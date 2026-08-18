Количество абитуриентов в УрГЮУ выросло на 15% к прошлому году

В Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) в приемную кампанию 2026 года поступило 8,1 тыс. заявлений на бюджетные места от 4,5 тыс. человек. Это на 15% больше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На платное обучение приняли 9,3 тыс. заявлений от 4,9 тыс. человек. Это тоже больше прошлогодних показателей на 15%.

«Безоговорочным лидером спроса стала специализация "судебная и прокурорская деятельность". Особенность этого направления в текущем году заключается в структуре набора: бюджетные места здесь полностью сформированы за счет целевой, особой и отдельной квот, а также платного приема»,— сообщили в приемной комиссии.

Высоко востребован и классический бакалавриат по специальности «юриспруденция». Это самое массовое и конкурентное направление в вузе за счет большого фонда бюджетных мест, доступных для общего конкурса.

Отдельная квота для участников военных действий и их семей в университете заполнена на 100%, мест на ней хватило не всем. Этой категории предоставляют скидку на оплату обучения на договорной основе, в 50%. Количество поступающих по квоте увеличилось с прошлого года на 35% — с 328 до 519 человек.

Другие уральские университеты ранее тоже заявили о росте числа абитуриентов — в УрФУ их количество увеличилось на 18%, а на программы аспирантуры — на 47%. В УрГЭУ заявили о росте популярности аспирантуры в четыре раза. Число поступающих в УрФУ по отдельной квоте при этом выросло на 70% и достигло 70% от общего числа мест.

Подробнее об итогах приемной кампании в уральских вузах — в материале «Уральцы потянулись к высшему»

Анна Капустина