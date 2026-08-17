Уральцы потянулись к высшему

Уральские вузы начали подводить итоги приемной кампании. Среди ее особенностей представители УрФУ, УГГУ и УрГЭУ отметили сложности с целевым набором, увеличение числа поступающих по отдельной квоте и рост проходных баллов, в том числе на платные места. Число заявлений на поступление в уральские вузы выросло от 20% до 40%, а по программам аспирантуры — до четырех раз. Самыми популярными стали IT-специальности, экономика и менеджмент.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среди главных трендов приемной кампании в уральских вузах отметили увеличение числа абитуриентов, хотя число выпускников практически не изменилось. Так, в Уральском федеральном университете (УрФУ) общий прирост абитуриентов составил примерно 18%, всего подано 53,8 тыс. заявлений.

Начальник управления по работе с абитуриентами УрФУ Сергей Кульпин напомнил, что вуз реализует пилотный проект по введению новых образовательных программ: базового высшего образования наравне с бакалавриатом и второй ступени обучения — специализированного высшего образования. По его словам, абитуриенты одинаково заинтересованы в программах бакалавриата и базового образования. При этом магистратуру в качестве второй ступени выбирают около 60% поступающих, остальные 40% подают заявления на программы специализированного высшего образования.

Количество поступающих на первую ступень обучения (бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование) выросло на 17%, в магистратуру и специализированное высшее образование — примерно на 20%, а в аспирантуру — на 47% (с 679 до 1001 человека). Рост спроса на очные программы аспирантуры заметили и в Уральском государственном горном университете (УГГУ).

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) количество абитуриентов увеличилось примерно на 40%, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Максим Марамыгин. При этом в вузе отметили почти четырехкратный рост числа желающих поступить в аспирантуру — на одно место претендуют до 15 абитуриентов.

Во всех трех университетах по популярности лидируют IT-специальности. В УрФУ это информационно-вычислительные технологии, безопасность компьютерных систем, программная инженерия, прикладная информатика.

Вторые в топе — экономические специальности. В УрФУ это менеджмент, экономика, муниципальное управление. В УГГУ наиболее популярными специальностями стали информатика и вычислительная техника, автоматизация технологических процессов, мехатроника и робототехника. «Хороший спрос в этом году на направление "биотехнология", у нас она в пищевой сфере. Несколько лет оно демонстрирует рост интереса, поскольку абитуриенты понимают, что это хороший для трудоустройства рынок»,— сказал представитель УрГЭУ Максим Марамыгин.

По конкурсу лидируют те направления, где бюджетных мест мало, а это в первую очередь гуманитарные, пояснил Сергей Кульпин. Так, по специальности лингвистика в этом году на одно бюджетное место претендовал 301 человек.

В УрФУ сообщили, что заявления на поступления подали уже около 3 тыс. иностранцев, среди них стало меньше представителей ближнего зарубежья. «Здесь много факторов, этот спад виден уже на протяжении нескольких лет. В этом году все иностранные граждане поступают с помощью приложения RuID, через которое заходят в Госуслуги. На этом этапе часть сошла с дистанции из-за миграционных вопросов»,— пояснил Сергей Кульпин.

Еще одна тенденция — рост проходного балла. Максим Марамыгин сообщил, что на IT-специальность «математическое обеспечение и администрирование информационных систем» проходной балл с уровня 200 вырос до 231 балла.

Проходные баллы на программы экономики и менеджмента близятся к 300, то есть все три ЕГЭ у прошедших отбор абитуриентов сданы на 90+ баллов. В УрФУ рост проходных значений составил до 50 баллов, заявил господин Кульпин.

По его словам, с этого года вуз отслеживает проходные баллы не только для бюджетных мест, но и по ряду направлений для обучения на договорной основе. Это связано с тем, что с этого года на государственном уровне ограничено допустимое количество платных мест на такие специальности, как экономика, менеджмент, управление персоналом, юриспруденция. «С одной стороны, контингент обучающихся становится лучше, с другой стороны, это ведет и к определенным проблемам для вуза»,— признался Сергей Кульпин.

Представители УГГУ и УрГЭУ заявили о сложностях с целевым набором. В Горном университете целевая квота не выбрана почти на 90%, сообщил начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов Олег Гензель.

«Большое количество абитуриентов заявляются на них, а потом отказываются. В некоторых случаях целевые программы выставляют последними по приоритетности, про запас»,— отметил он.

По словам Максима Марамыгина, в этом году университет не выбрал всю квоту по студентам-целевикам. «Почти все реальные целевики далеко от Екатеринбурга, здесь дети заявляются на целевое обучение, но близко пообщавшись с работодателем, идти к нему не хотят. При этом реализованы целевые программы в Уфе, Пермском крае, в Соликамске, на северах»,— сказал господин Марамыгин. «Именно местными поступающими и предприятиями у нас квота выбрана. Наши ребята уже понимают, что учиться нужно здесь, с точки зрения перспективы им куда интереснее трудоустроиться дома в совершенствующиеся предприятия»,— заметил господин Гензель.

По отдельной квоте для ветеранов СВО, членов их семей и участников других конфликтов в УрФУ заполнено 70% мест, полностью она не выбрана.

Ректор УрФУ Илья Обабков сообщал, что в этом году заявления по ней подали 616 человек, что на 70% больше, чем в прошлом. В УГГУ и УрГЭУ сообщили, что отдельная квота была выбрана полностью, а часть невостребованных мест по другим квотам и целевым программам по новым правилам была перераспределена в нее, и тоже оказалась востребована.

Стоимость образовательных программ за год в УрФУ без скидок варьируется от 246 тыс. руб. до 468 тыс. руб. Среди наиболее дешевых — филология, прикладные математика и физика, химия, биология, гидрометеорология, машиностроение, металлургия, управление персоналом, социология, политология. Самые дорогие — программная инженерия, информационная безопасность, мировая экономика и международный бизнес, международные отношения, дизайн.

В УрГЭУ стоимость образования за год начинается от 186 тыс. руб. (математическое обеспечение и администрирование информационных систем), а максимальная цена составляет 230 тыс. руб. (информационная безопасность). В среднем образовательные программы стоят 210-220 тыс. руб. за год.

Стоимость обучения без скидки за год на очных программах бакалавриата и специалитета в УГГУ начинается от 181 тыс. руб. (организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия, финансы и бухгалтерский учет, экономика и управление на предприятиях). Самая высокая стоимость — у программы «художественное проектирование ювелирных изделий» (373 тыс. руб.). В среднем обучение стоит от 202 тыс. до 235 тыс. руб.

Анна Капустина