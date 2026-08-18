В Москве прошли переговоры Путина с президентом Мьянмы

Президент Мьянмы Мин Аун Хлаин прибыл 18 августа с официальным визитом в Россию. Это уже пятая зарубежная поездка с момента его официального избрания главой государства в апреле. Частые выезды за рубеж и встречи с иностранными лидерами президента Мьянмы на Западе воспринимают как попытку добиться международного подтверждения его статуса.

В Россию, где его статус не ставится под вопрос, Мин Аун Хлаин прибыл уже в шестой раз, побывав здесь до того и как премьер-министр, и как врио президента, и уже столько раз виделся с российским лидером Владимиром Путиным, что при встрече в Кремле 18 августа они не только пожали друг другу руки, но и обнялись.

Подробнее — в материале «Многократно повторный визит».