Многократно повторный визит

Президент Мьянмы Мин Аун Хлаин прибыл 18 августа с официальным визитом в Россию. Это уже пятая зарубежная поездка с момента его официального избрания главой государства в апреле. Частые выезды за рубеж и встречи с иностранными лидерами президента Мьянмы на Западе воспринимают как попытку добиться международного подтверждения его статуса. Впрочем, в Москве, где его легитимность никогда не ставили под сомнение, он решает прежде всего торгово-экономические и инвестиционные задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлаин встречались уже столько раз, что при новой встрече в Кремле 18 августа они не только пожали друг другу руки, но и сердечно обнялись

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлаин встречались уже столько раз, что при новой встрече в Кремле 18 августа они не только пожали друг другу руки, но и сердечно обнялись

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Главком вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлаин возглавил страну в начале 2021 года в результате военного переворота. В апреле 2026 года после парламентских выборов он приведен к присяге в качестве президента, сменив военную форму на гражданский костюм. С тех пор этот политик, находящийся под санкциями США, Канады и Евросоюза и под ордером Международного уголовного суда, побывал с официальными визитами в Индии, Китае, Лаосе и Таиланде. Эксперты восприняли такую активность как стремление легитимизировать себя на международной арене в качестве законно избранного президента.

В Россию, где его статус не ставится под вопрос, Мин Аун Хлаин прибыл уже в шестой раз, побывав здесь до того и как премьер-министр, и как врио президента, и уже столько раз виделся с российским лидером Владимиром Путиным, что при встрече в Кремле 18 августа они не только пожали друг другу руки, но и обнялись.

Первый визит Мин Аун Хлаина в Россию состоялся в июне 2021 года. Он прилетел тогда для участия в конференции по безопасности. В 2022 году лидер Мьянмы побывал в России дважды, а в 2025 году — трижды (в том числе на параде в честь 80-летия победы СССР в Великой Отечественной войне и на Всемирной атомной неделе).

Говоря об отношениях России и Мьянмы, чаще всего указывают на развитие военно-технических связей, которые исторически служили фундаментом двусторонних отношений. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019–2023 годах 38% импорта вооружений Мьянмы (самолеты МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-24 и Ми-35П, зенитные ракетные комплексы «Печора-2М») приходились на Россию. В 2025 году Мьянма закупила партию российских транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т, став их первым зарубежным обладателем.

Две страны не первый год проводят совместные военно-морские учения «Марумекс», а в последние годы Россия обеспечивает военную подготовку мьянманских военнослужащих.

Появились сообщения и о намерении запустить в космос первого космонавта из Мьянмы на российском корабле.

Лидер Мьянмы был неоднократно отмечен российскими наградами и прочими регалиями. У Мин Аун Хлаина есть медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» и орден Александра Невского, он также является почетным профессором Военного университета Министерства обороны РФ и почетным доктором Института востоковедения РАН.

В последние годы обеим сторонам было явно интересно не только военное, но и экономическое сотрудничество. В феврале 2025 года Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций. В основном имелись в виду российские инвестиции в расположенную на юго-востоке Мьянмы экономическую зону Давэй (лидер страны — уроженец этого города), включая строительство глубоководного морского порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода.

В марте 2025 года во время встречи Мин Аун Хлаина с Владимиром Путиным страны подписали сразу 11 соглашений, направленных на углубление взаимодействия по широкому ряду областей, включая соглашение о строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.

Еще одним примечательным штрихом в общей картине двусторонних отношений стало решение о взаимной отмене виз, вступившее в силу с конца января этого года.

На этот раз программа визита Мин Аун Хлаина включает в себя участие в деловом форуме Мьянма—Россия, который пройдет 19 августа в Экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Первым собеседником Мин Аун Хлаина после возложения венка к Могиле неизвестного солдата стал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Еще до встречи высокого гостя с президентом России он предложил лидеру Мьянмы выступить перед российскими депутатами во время следующего визита в Москву и пообещал «со своей стороны» сделать все, «чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств». В ответ президент Мьянмы пригласил делегацию Госдумы посетить республику.

Затем Мин Аун Хлаин провел беседу с премьером РФ Михаилом Мишустиным — тот заверил гостя в готовности делиться с мьянманскими партнерами передовыми разработками в области цифровой экономики, автономных электронных систем и искусственного интеллекта. Министр же экономического развития Максим Решетников посулил гостю из Мьянмы наращивание поставок туда удобрений, нефтепродуктов и агропромышленной продукции, выразив встречный интерес Москвы в увеличении ввоза оттуда продукции легкой промышленности и АПК.

Около 15:00 начались переговоры Мин Аун Хлаина с Владимиром Путиным — для обсуждения, как анонсировал заранее Кремль, «перспектив углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальных вопросов международной и региональной повестки дня». Отметив развитие отношений двух стран в сфере безопасности, глава РФ перешел к теме экономических связей.

«Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты»,— отметил Владимир Путин.

Кроме того, лидеру Мьянмы досталась благодарность за содействие в развитии отношений России со странами АСЕАН, а президенту Путину — встречная благодарность за соболезнования в связи с наводнениями в Мьянме и поддержку в ходе разрушительных землетрясений в прошлом году.

После этого публичного обмена любезностями лидеры вместе с членами делегаций удалились на закрытые переговоры, по итогам которых Кремль еще 15 августа пообещал подписание ряда двусторонних соглашений.

К вечеру 18 августа было объявлено о подписании около десяти документов, включая меморандумы о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа и о сотрудничестве между антимонопольными ведомствами двух стран, а также декларацию о противодействии санкциям.

Наталия Портякова