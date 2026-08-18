Мировые цены на сахар обновили максимум с мая 2025 года

Биржевые цены на сахар в мире на торгах 18 августа выросли на 4% — до $0,176 за фунт. Показатель стал самым высоким с 22 мая 2025 года.

По данным на 17:29 мск цена на октябрьский фьючерс скорректировалась на отметке $0,173 за фунт (+2,73%). С начала августа цена на сахар выросла на 17,7%, за полгода — на 26%.

В начале августа октябрьский фьючерс на сахар-сырец обновлял рекорд с октября 2025 года и достигал $0,165 за фунт. Дилеры связывали рост цен со снижением поставок сырья из Бразилии и опасениями из-за возможного сокращения его производства в Европе во время аномальной жары.