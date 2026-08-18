Мировые цены на сахар обновили максимум с мая 2025 года
Биржевые цены на сахар в мире на торгах 18 августа выросли на 4% — до $0,176 за фунт. Показатель стал самым высоким с 22 мая 2025 года.
По данным на 17:29 мск цена на октябрьский фьючерс скорректировалась на отметке $0,173 за фунт (+2,73%). С начала августа цена на сахар выросла на 17,7%, за полгода — на 26%.
В начале августа октябрьский фьючерс на сахар-сырец обновлял рекорд с октября 2025 года и достигал $0,165 за фунт. Дилеры связывали рост цен со снижением поставок сырья из Бразилии и опасениями из-за возможного сокращения его производства в Европе во время аномальной жары.
10 августа 2026 года октябрьский фьючерс на сахар-сырец поднимался до $0,165 за фунт, что стало самым высоким показателем с октября 2025 года. Дилеры связывали рост цен со снижением поставок сырья из Бразилии и опасениями по поводу падения производства в Европе из-за аномальной жары.
Глобальные трейдеры сахара теряли доверие к данным о переработке сахарного тростника из Бразилии, крупнейшего экспортера в мире, после того как отраслевая ассоциация Unica в конце июня 2026 года перестала публиковать соответствующую информацию. В июне 2026 года переработка сахарного тростника сократилась на 15% из-за дождей.
В мае 2025 года мировые цены на продовольствие демонстрировали небольшое снижение после четырех месяцев роста, при этом индекс цен на сахар сократился на 2,9 пункта, до 109,4 пункта.