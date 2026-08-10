Мировые цены на сахар достигли максимума за 10 месяцев
Октябрьский фьючерс на сахар-сырец во время торгов на американской бирже ICE 10 августа поднимался до $0,165 за фунт. Это самый высокий показатель с октября 2025 года, пишет Reuters.
К 16:30 мск котировки прибавляли 0,53% и находились на уровне $0,1653 за фунт. По данным агентства, дилеры связывают рост со снижением поставок этого сырья из Бразилии и опасаются падения его производства в Европе из-за аномальной жары.
Глобальные трейдеры сахара также стали терять доверие к данным о переработке сахарного тростника из Бразилии — крупнейшего экспортера в мире, сообщал Bloomberg. Причиной стало то, что отраслевая ассоциация Unica в конце июня внезапно перестала публиковать информацию о переработке сырья. К концу июня переработка сахарного тростника выросла на 4% — до 214,5 млн т за сезон. Однако только за июнь переработка сократилась на 15% из-за дождей.
В июле 2026 года индекс цен на продовольствие в мире вырос на 0,6% относительно предыдущего месяца и на 1% в годовом выражении, достигнув самого высокого уровня с января 2023 года. Этот рост обусловлен аномальной жарой, волатильностью на энергетических рынках и геополитической напряженностью, при этом сахар, зерновые и растительные масла подорожали больше всего.
Цены на сахар подскочили на 5,6% из-за засушливой погоды в Европейском союзе и погодного явления Эль-Ниньо в Азии. В феврале 2026 года стоимость фьючерсов на нерафинированный сахар на лондонской бирже ICE, напротив, упала до $0,14 за фунт, что стало самым низким уровнем с октября 2020 года из-за роста популярности препаратов для похудения.
В октябре 2024 года индекс цен на продовольствие составлял 127,4 пункта, показав рост на 5,5% по сравнению с октябрем 2023 года. Индекс цен на сахар тогда вырос на 3,3 пункта, достигнув 129,6 пункта. Также в августе 2025 года стоимость сентябрьских фьючерсов на кофе сорта арабика выросла почти на 2% из-за похолодания в Бразилии, что могло сказаться на урожае.