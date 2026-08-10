Мировые цены на сахар достигли максимума за 10 месяцев

Октябрьский фьючерс на сахар-сырец во время торгов на американской бирже ICE 10 августа поднимался до $0,165 за фунт. Это самый высокий показатель с октября 2025 года, пишет Reuters.

К 16:30 мск котировки прибавляли 0,53% и находились на уровне $0,1653 за фунт. По данным агентства, дилеры связывают рост со снижением поставок этого сырья из Бразилии и опасаются падения его производства в Европе из-за аномальной жары.

Глобальные трейдеры сахара также стали терять доверие к данным о переработке сахарного тростника из Бразилии — крупнейшего экспортера в мире, сообщал Bloomberg. Причиной стало то, что отраслевая ассоциация Unica в конце июня внезапно перестала публиковать информацию о переработке сырья. К концу июня переработка сахарного тростника выросла на 4% — до 214,5 млн т за сезон. Однако только за июнь переработка сократилась на 15% из-за дождей.