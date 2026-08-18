Каучуковый срок

В Воронеже вынесен приговор по делу о хищении порядка 74 млн руб. у санкт-петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (НИИСК). Бывший глава компании «Золотой век» Дмитрий Михайлов приговорен к десяти годам колонии за поставку местному филиалу НИИ более дешевого, чем предусматривалось контрактом, оборудования. Вину он не признал, настаивая, что исполнил все обязательства, а заказчик недоплатил ему за работы. Приговор будет обжалован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Левобережный райсуд Воронежа признал 43-летнего бывшего генерального директора петербургского ООО «Золотой век» Дмитрия Михайлова виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила, что ему назначено десять лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб.

Фабула уголовного дела связана с исполнением контракта компанией «Золотой век» по выполнению строительно-монтажных работ и перевооружению производства каучуков и латексов для выпуска изделий специального назначения на площадке федерального государственного бюджетного учреждения НИИСК в Воронеже на улице Менделеева.

В 2013 году компания взяла на себя обязательство поставить технологическое оборудование и выполнить его монтаж за 115 млн руб. Однако подрядчик существенно нарушил сроки, допустил несоблюдение требований к качеству и не выполнил гарантийные обязательства. Часть оборудования не была поставлена в принципе, а вместо сушилки, дробилки и экспеллера, используемых в производстве синтетических каучуков, было установлено более дешевое, чем требовалось, оборудование.

В суде не сообщили сумму ущерба от действий Михайлова.

По данным собеседника “Ъ”, знакомого с его делом, следствие оценило ущерб почти в 74 млн руб. Эту сумму компания не получила целиком из-за того, что заказчик разорвал контракт.

Приговор Михайлову был вынесен не в первый раз. В 2021 году он получил восемь лет колонии за хищение в рамках гособоронзаказа. Как установил тогда Дзержинский горсуд Нижнего Новгорода, «Золотой век» не поставил АО «ГосНИИмаш» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») гидропрессы на сумму более 45 млн руб. https://www.kommersant.ru/doc/4769699. Через три года после приговора, по данным “Ъ”, Михайлов был переведен на принудительные работы.

Как рассказал собеседник “Ъ”, в конце 2024 года предприниматель вновь оказался под стражей по решению суда в Воронеже. Тогда за хищение у НИИСК ему в первый раз назначили десять лет колонии. Вину Михайлов не признал: по его словам, ставшее предметом уголовного дела оборудование было поставлено, введено в эксплуатацию и работает с 2014 года. К тому же его защита настаивала на недопустимости проведенных по делу экспертиз. Так, одна из них проводилась специалистом в сфере пищевой промышленности, который не имел специальных познаний в области химического производства, а в другой исследовалась дробилка, стоимость которой составляет примерно 150 тыс. руб. Адвокаты считают, что с учетом отсутствия экспертизы по сушилке и экспеллеру вмененный в вину их доверителю ущерб был необоснованным.

При рассмотрении апелляционных жалоб Воронежский областной суд в прошлом году отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Вышестоящая инстанция не стала рассматривать доводы защиты, так как установила неустранимое нарушение требований уголовно-процессуального кодекса.

При вынесении приговора судья Левобережного райсуда нарушила тайну совещательной комнаты, рассмотрев материал по уголовному делу другого человека прямо в день оглашения решения по делу Михайлова.

Бывшего предпринимателя на время нового рассмотрения оставили под стражей.

Оперативно связаться с защитой Михайлова не удалось. По данным “Ъ”, приговор, скорее всего, будет обжалован. К сегодняшнему дню, по подсчетам собеседника “Ъ”, в срок отбывания наказания ему может быть зачтено порядка семи лет.

Сергей Толмачев, Воронеж