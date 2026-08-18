Ушаков исключил заморозку конфликта на Украине по линии фронта

Позиция России по конфликту на Украине исключает заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Вы знаете нашу позицию, она исключает это»,— сказал господин Ушаков в комментарии ИС «Вести». До этого российская сторона неоднократно говорила, что для завершения конфликта Украине следует вывести войска с территории новых регионов России. Идею об остановке военных действий по линии боевого соприкосновения исключали и в российском МИДе.