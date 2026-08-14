Лавров исключил прекращение конфликта на Украине по линии боевых действий

Остановку российско-украинского конфликта по линии боевого соприкосновения (ЛБС) рассматривать невозможно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, прекращать боевые действия можно только в случае «долгосрочного, надежного, устойчивого» урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм»,— пояснил господин Лавров в интервью информационной службе «Вести». Речь идет не только о комфортной жизни сегодня, добавил министр, а об ответственности за «тысячелетнюю историю российского государства».

В Кремле неоднократно формулировали основное условие завершения боевых действий. Для этого, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Украине следует вывести войска с территории новых регионов России. Идею об остановке военных действий по ЛБС или заморозке конфликта российская сторона не рассматривала.