Александр Шуваев: подразделение «БАРС-Белгород» сформируют в каждом приграничном округе

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе интервью «Миру Белогорья» сообщил о поддержке президентом Владимиром Путиным ключевых инициатив региона в сферах безопасности. По словам господина Шуваева, в частности, в каждом приграничном муниципальном округе планируется сформировать подразделение «БАРС-Белгород», и основной упор будет сделан на развитие FPV-перехватчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Врио главы региона отметил, что соответствующая разработка была создана белгородскими специалистами совместно с добровольческим формированием. Ее тестирование проходит в столице при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Предполагается, что разработка поможет закрыть высоты, с которых БПЛА атакуют мирных жителей.

«Предложил эту инициативу президенту, он ее поддержал. Планируем также привлекать граждан, которые не проходили военную службу по призыву. По федеральному законодательству, если человек, не проходивший службу по призыву, в течение шести месяцев служит в добровольческом формировании, этот период может быть зачтен ему как срочная служба. Думаю, значительная часть таких ребят впоследствии останется», — сказал Александр Шуваев.

Первой задачей в сфере защиты жителей региона врио губернатора назвал укомплектование и оснащение добровольческих формирований всем необходимым для закрытия «малого неба». Вторая задача — координация всех действий в режиме реального времени, для чего созданы пункты управления, где можно отслеживать беспилотники с момента пересечения границы и сопровождать их по маршруту. Маршруты движения БПЛА передают подразделениям по радиосвязи. Третьей задачей, по словам господина Шуваева, является защита инфраструктуры, включая АЗС и жилые дома.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», собственники заправок в Белгородской области в первую очередь самостоятельно обеспечивают пассивную защиту объектов. При необходимости региональные власти оказывают им помощь. По данным областных властей, дефицита топлива в регионе нет. Кроме того, существует резерв — в связи с уборочной кампанией.

Александр Шуваев также пояснил, что не публикует фото- и видеоматериалы с мест прилетов в приграничье из соображений безопасности людей, которые помогают эвакуировать жителей или оказывают пострадавшим первую помощь.

«Если я покажу, что нахожусь на месте, может последовать второй или третий прилет», — отметил врио губернатора Белгородской области.

Денис Данилов