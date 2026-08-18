Шуваев рассказал о восстановлении мобильной связи в Белгородской области

За прошлую неделю в приграничных районах Белгородской области вышли из строя десять базовых станций мобильной связи. Однако за то же время удалось восстановить 15 объектов, и работы продолжаются. Восстановление инфраструктуры координирует Минцифры, а Минобороны РФ создает необходимые условия безопасности для монтажников. Об этом врио губернатора Александр Шуваев рассказал «Миру Белогорья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Шуваева, в Ракитном мобильная связь уже полностью восстановлена. Работы в настоящее время ведут в Грайвороне и Шебекино.

«Занимаемся разработкой специального приложения для оповещения. Пока что все только тестируется, но как только мы закончим, расскажем»,— также сообщил врио главы региона в интервью «Миру Белогорья».

На прошлой неделе Александр Шуваев рассказал, что с начала года в приграничных районах операторы восстановили базовые станции 525 раз. Монтажники работают под постоянными обстрелами, близость границы осложняет ремонт.

«В приграничных районах действует автоматический межсетевой роуминг — телефон можно переключить на любого доступного оператора связи»,— ранее напомнил врио губернатора.

Господин Шуваев также поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову усилить работу по восстановлению доступа к мобильной связи.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что только за прошлые сутки ВСУ 144 раза атаковали Белгородскую область. В Шебекинском округе погиб боец добровольческого подразделения «Орлан». Ранения получили 20 мирных жителей. Госпитализированы 13 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии.

Денис Данилов