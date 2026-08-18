Бывшему главреду ORDA Гульнаре Бажкеновой дали восемь лет колонии

Суд в Алматы приговорил бывшего главного редактора независимого издания ORDA Гульнару Бажкенову к восьми годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. Об этом сообщил корреспондент Tengrinews. Ее признали виновной в распространении ложной информации, растрате вверенного чужого имущества и незаконной предпринимательской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bazhkenova Фото: @bazhkenova

По данным суда, Гульнара Бажкенова, будучи главой ORDA, похитила со счетов компании более 88 млн тенге (около 16 млн руб.) и перечислила их на счет подконтрольного ИП под видом оплаты услуг. Часть этих средств пошла на оплату обучения ее сына в частной международной школе, утверждают в суде. В материалах отмечается, что Бажкенова получила более 121 млн тенге (около 22 млн руб.) от покупки и продажи квартир в Алматы, хотя она не была зарегистрирована как ИП. Бажкенову также обвиняют в распространении ложной информации. Как указывают в суде, в период с 2024 по 2025 год Бажкенова вместе с сообщниками распространяла недостоверные сведения через интернет и социальные сети. Всего суд зафиксировал восемь таких публикаций.

Помимо тюремного срока, Баженовой на пять лет запретили заниматься деятельностью в области СМИ, журналистики, блогинга и публичных мероприятий, а также руководить или занимать материально ответственные должности в организациях, связанных со СМИ. Суд отсрочил отбывание наказания из-за того, что у осужденной есть ребенок младше 14 лет.

Уголовные дела против Гульнары Бажкеновой возбудили в декабре 2025 года. Тогда в квартире Бажкеновой и офисе Orda.kz в Алматы прошли обыски. В департаменте полиции Алматы заявили, что причиной для уголовных дел стали две статьи издания. Одна содержала «неверную информацию о взятке сотрудником полиции», другая — искаженные данные об ущербе в имущественном споре. Суд отправил журналистку под домашний арест. По данным Fergana News, до этого ORDA публиковала новость о задержании уже бывшего министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и нескольких высокопоставленных сотрудников Комитета нацбезопасности. Информацию официально отрицали в МИДе, КНБ и Мининформе, однако издание продолжало настаивать на своем.