В Казахстане возбудили уголовные дела против главреда издания Orda

По месту жительства главреда казахстанского издания Orda Гульнары Бажкеновой и в редакции проводят обыски. Департамент полиции Алматы возбудил в отношении госпожи Бажкеновой уголовные дела. Ее подозревают в неоднократном и умышленном распространении заведомо ложных сведений.

Фото: Соцсети Гульнары Бажкеновой

Редакция Orda сегодня утром сообщила, что сотрудники издания «из офиса уже около часа не выходят на связь». «Мы предполагаем, что у них забрали телефоны. В редакции проходят следственные действия, вокруг ходят мужчины в черном, стоят машины без опознавательных знаков»,— сообщила редакция в Telegram.

В департаменте полиции Алматы заявили, что причиной для уголовных дел стали две статьи издания. Одна якобы содержала «неверную информацию о взятке сотрудником полиции», другая — искаженные данные об ущербе в имущественном споре. Эти действия «нанесли ущерб репутации указанных лиц», считают следственные органы. Также расследуют аналогичные заявления по «прошлым годам», их число не указано.

«По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения»,— прокомментировали в департаменте (цитата по порталу Zakon.kz).