Губернатор Иркутской области Кобзев не собирается переходить в Госдуму

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что не намерен покидать свой пост и переходить в Госдуму, хотя и возглавляет региональную группу «Единой России» на выборах в нижнюю палату. По его словам, этот вопрос не обсуждался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«В прошлом году получил доверие более 60% жителей Иркутской области, дальше работаю. Понимаю, что сложно, но уходить, убегать точно не хочу»,— сказал господин Кобзев журналистам (цитата по ТАСС).

Игорь Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в 2019 году после ухода в отставку Сергея Левченко. На выборы в 2020 году господин Кобзев шел как самовыдвиженец и набрал 60,79% голосов. В сентябре 2025 года губернатор получил такое же количество голосов и был переизбран на пост главы региона.