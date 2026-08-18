Чемпион мира и Европы Патрик Виейра возглавил сборную Сенегала по футболу

Патрик Вийера стал главным тренером сборной Сенегала по футболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Срок контракта не уточняется. На этом посту 50-летний Патрик Вийера сменила Папа Тьява, который в июле ушел с должности после поражения от бельгийцев в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Последним местом работы специалиста была итальянская «Дженоа». Также он возглавлял французские «Страсбур» и «Ниццу», английский «Кристал Пэлас» и американский «Нью-Йорк Сити». В качестве игрока Патрик Вийера, родившийся в Сенегале, стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.

Арнольд Кабанов